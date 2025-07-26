في اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية 5 دول: عراقجي يُحذر من إبادة ممنهجة في غزة ويدعو لتحرك إسلامي عاجل

في إطار تحركات دبلوماسية نشطة، أجرى عراقجي مباحثات هاتفية مع وزراء خارجية كل من باكستان، تونس، قطر، العراق، ومصر، تناولت الأوضاع الإنسانية الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة.

وشدد عراقجي في جميع اتصالاته على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني، من عدوان متواصل وحصار خانق، إلى جانب فرض السيادة على الضفة الغربية، يُعد جزءًا من مشروع طويل الأمد لمحو الهوية الفلسطينية وفرض أمر واقع بالقوة.

وأكد على ضرورة تسخير جميع الإمكانات الدولية والإسلامية، لا سيما عبر منظمة التعاون الإسلامي، لإغاثة سكان غزة العُزّل، ووقف المجازر الجماعية، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من قادة الاحتلال.

من جانبهم، أعرب وزراء خارجية الدول الخمس عن إدانتهم للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، وأكدوا دعمهم لأي تحرك إسلامي جماعي لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

كما شدد الجانبان في اتصالاتهم على أهمية تنسيق الجهود الدبلوماسية في المحافل الإقليمية والدولية، والدفع باتجاه عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، بهدف اتخاذ موقف عملي وفاعل في وجه الجرائم الصهيونية المتواصلة.

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