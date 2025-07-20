إيران تسجل تقريرا رسميا وموثقا عن جرائم الكيان الصهيوني لدى مجلس الأمن

وفي رسالة وجهتها البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكد على المسؤولية القانونية والدولية لمرتكبي هذا العدوان السافر، مشيرا إلى الخسائر البشرية الفادحة والدمار واسع النطاق الذي تسببت فيه هجمات الكيان الصهيوني.

ووفقا للتقرير المرفق بهذه الرسالة، خلال هجمات الكيان الصهيوني الجوية والصاروخية والعدوان الغاشم باستخدام الطائرات المسيرة التي بدأت 13 يونيو/حزيران واستمرت حتى 24 يوليو، استشهد 1100 مدني بريء، بينهم 132 امرأة و45 طفلا، وأصيب أكثر من 5750 آخرين. وقعت هذه الجرائم في الوقت الذي استهدف فيه الكيات الصهيوني عمدا المراكز المدنية والبنى التحتية الحيوية والمستشفيات ووسائل الإعلام والمنشآت النووية السلمية والعائلات الإيرانية، بدعم عسكري واستخباراتي وسياسي واسع من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية.

استشهاد 1100 مدني بينهم 132 امرأة و45 طفلا خلال حرب الـ 12 يوما المفروضة على إيران

ويسرد التقرير أسماء وخصائص عدد من الشهداء والنساء والأطفال والعائلات الذين سقطوا ضحايا لهجمات الاحتلال في ظروف مدنية، سواء في منازلهم أو أماكن عملهم. ومن بين الضحايا 30 طالبا، واستشهاد عائلات بأكملها مثل العالم النووي الدكتور السيد "محمدرضا صديقي صابر"، وخبير بارز في الذكاء الاصطناعي وباحث في التقنيات المهندس "محمدرضا ذاكريان"، والعالم النووي الدكتور السيد "مصطفى ساداتي أرمكي"، بالإضافة إلى الهجمات على مستشفى حكيم للأطفال، ورياض الأطفال، والحدائق العامة، وسجن إيفين، وسيارات الإسعاف.

واعتبر البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في رسالته هذه، الجرائم انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه العمليات الإجرامية ومعاقبة مرتكبيها من خلال إنهاء الحصانة للكيان الصهيوني وداعميه.

وارسل التقرير أيضا إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنيةبالأطفال وفي اليونيسيف.

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