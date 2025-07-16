إيران تُدين بشدة استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، إلى تصاعد جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واستشهاد أكثر من 100 فلسطيني بريء خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك الاغتيال الجبان لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد فرج الغول والقارئ الفلسطيني الشهير علاء عزام وعائلته، واعتبر استمرار حصار غزة من خلال منع الغذاء والدواء وفرض الجوع والعطش على سكان هذا القطاع، بالتزامن مع قصف الخيام ومراكز تجمع اللاجئين، جريمة حرب وحشية تُنفذ في إطار استكمال مخطط الإبادة الجماعية الاستعماري للفلسطينيين.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الممارسات الاستعراضية والمزيفة من قبل اميركا والكيان الصهيوني في إنشاء مراكز تحت ستار توزيع المساعدات الإنسانية، وتحويلها إلى فخاخ لقتل الأبرياء من النساء والأطفال الجائعين والعطشى، وشدد على المسؤولية الأخلاقية والقانونية لكل حكومة ومنظمة دولية، وخاصة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، في التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم.

وأكد بقائي أن التقاعس واللامبالاة اللذين فرضهما حماة ومبررو جرائم الكيان الصهيوني تجاه الجرائم المرتكبة في غزة قد ساهما في تطبيع أخطر انتهاكات القانون الدولي، وأضعفا الأسس القانونية والأخلاقية المشتركة بين الشعوب.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، المسؤولية المباشرة لداعمي الكيان الصهيوني، وخاصة الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، عن أعمال القتل والإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، مشددًا على أن استمرار إفلات كيان الاحتلال من العقاب على جرائمه البشعة والمخالفة للقانون في الأراضي المحتلة هو العامل الرئيسي في استمرار جرائمه وتحريضه على الحرب.

ودعا بقائي الدول الإقليمية والإسلامية إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.

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