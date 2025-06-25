إیران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الرد على الهجمات الأمریکیة

وقال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس الحالي لمجلس الأمن: "بناءً على ايعاز من حكومتي وبالإشارة إلى الرسالة المؤرخة 21 يونيو 2025 (S/2025/404) بشأن الضربات الجوية غير القانونية وغير المبررة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنشآت النووية السلمية للجمهورية الاسلامية الايرانية تحت الضمانات في فوردو ونطنز وأصفهان، والتي تحمل رئيس الولايات المتحدة المسؤولية عن ذلك علناً وعلى الفور، أود أن ألفت انتباه أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى بعض الأمور.

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "ممارسةً لحق الدفاع عن النفس المتأصل المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وردًا على العمل العدواني للولايات المتحدة الذي انتهك سيادة وسلامة أراضي جمهورية إيران الإسلامية - والذي يُعتبر هجومًا مسلحًا وقد قوبل بالصمت والتقاعس من قبل مجلس الأمن على الرغم من دعوات إيران المتكررة لاتخاذ إجراء حاسم - قامت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في 23 يونيو 2025، إجراء دفاعيا ومشروعا ومتناسبا في إطار القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي باستهداف القاعدة الجوية الأميركية في العديد الواقعة في قطر.

وقال السفير الإيراني وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة: "إن تصرف الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتوافق تماما مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والقاعدة المستهدفة تقع على مسافة كبيرة من المناطق الحضرية والسكنية، بطريقة تمنع أي أضرار جانبية".

وأكد السفير الإيراني: "تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن هذا الإجراء الدفاعي والمشروع لا يشكل أي تهديد للدولة الصديقة والشقيقة، وحكومة قطر وشعبها النبيل. وتبقى إيران ملتزمة بتعهداتها بالحفاظ على العلاقات الودية الراسخة بين البلدين وتعزيزها".

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