إيران ترفض بشدة تقرير الوكالة الذرية: لا أنشطة نووية غير معلنة والاتهامات مسيسة

وفي هذه المذكرة التي اطلع مكتب "ارنا" في لندن على نسخة منها، رفضت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الاتهامات الواردة في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكدت أن البرنامج النووي الايراني شفاف تماما ويجري تحت إشراف الوكالة، وأنه لا يوجد أي نشاط نووي غير معلن أو منحرف، وأن عمل الوكالة في إعادة فتح الملفات المغلقة بسبب الضغوط السياسية من بعض الحكومات يتعارض مع المهمة الفنية والمحايدة لهذه المؤسسة الدولية.

وجاء في المذكرة انه فيما يتعلق بتقرير المدير العام المقدم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان "اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع جمهورية إيران الإسلامية" (GOV/2025/25 - 31 مايو/أيار 2025)، فإن غياب أي دليل على تحول البرنامج النووي الإيراني إلى أغراض عسكرية يؤكد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. ولا توجد أدلة موثوقة تشير إلى أن القضايا المتبقية تُشكل خطر انتشار. وكما ورد في التقرير: "تواصل إيران تعاونها مع الوكالة في تنفيذ إجراءات الضمانات الروتينية، وتواصل الوكالة تنفيذ عمليات رصد مكثفة في إيران بما يتناسب مع دورة الوقود النووي وأنشطتها النووية".

واضافت: سبق أن قدم المدير العام تقريرًا إلى مجلس المحافظين (الوثيقة GOV/2015/68) تضمن "تقييمًا نهائيًا" لجميع القضايا العالقة السابقة والحالية. في أعقاب ذلك التقرير، اعتمد مجلس المحافظين قرارًا في ديسمبر 2015 (GOV/2015/72) أحاط فيه علمًا بتقرير المدير العام، وذكر أيضًا أن "مجلس المحافظين قد انتهى من دراسة هذه المسألة". يتناقض تقرير المدير العام الأخير بوضوح مع "التقييم النهائي" والقرار GOV/2015/72.

وتابعت: من المتوقع المعقول والمقبول أن تستند تقييمات الوكالة فقط إلى مصادر مُتحقق منها وذات مصداقية ولا تقبل الجدل. إن الاعتماد على معلومات غير مُتحقق منها تُقدم إلى الأمانة العامة من مصادر مفتوحة أو من خلال أجهزة استخبارات تابعة لأطراف ثالثة معروفة يتعارض مع مبادئ الموضوعية والنزاهة والاحترافية التي تُشكل أساس مهمة الوكالة.

وقالت: لقد أُعلنت جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية بالكامل للوكالة، وتحققت منها الوكالة. وقد بذلت جمهورية إيران الإسلامية قصارى جهدها لتحديد مصدر الجسيمات التي عُثر عليها في تلك المواقع. بناءً على تحقيقاتٍ واستقصاءاتٍ مستفيضة، عثرت السلطات الأمنية الإيرانية المختصة مؤخرًا على أدلةٍ إضافية تُؤكد أن أعمالًا تخريبيةً و/أو أعمالًا خبيثةً لعبت دورًا في تلويث تلك المواقع. إن إدراج بعض المسائل غير ذات صلة في التقرير يتعارض مع مبادئ الوكالة في الاحترافية والموضوعية والنزاهة. فعلى سبيل المثال، لا يُحظر تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتخضع أنشطة التخصيب الإيرانية ومخزوناتها من اليورانيوم بنسبة 60% لمراقبةٍ وتحققٍ كاملين من قِبل الوكالة.

وجاء في استنتاج المذكرة:

اولا، استند المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى قرار نوفمبر/تشرين الثاني 2024 كأساس لهذا التقرير. وللأسف، اتُخذ هذا القرار نتيجةً لتحرك سياسي من جانب ثلاث دول أوروبية (بريطانيا والمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة في مجلس المحافظين، دون توافق في الآراء، وفي تجاهل تام لنتائج زيارة المدير العام لإيران. ومن المؤسف أن المدير العام لم يتطرق في هذا التقرير إلى هذا التجاهل من جانب هذه الدول لمهمته.

ثانياً، يستند التقرير برمته إلى ادعاء وجود كمية محدودة من المواد النووية في أربعة مواقع مزعومة قبل أكثر من عقدين؛ وذلك بناءً على مجموعة من البيانات الملفقة التي قدمها الكيان الصهيوني. تجدر الإشارة إلى أن التقرير لا يتضمن أي غموض حول الأنشطة النووية الإيرانية الحالية أو أي انحراف في موادها أو عملياتها النووية. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى بعض النقاط:

1. أُغلقت جميع الادعاءات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني السابق رسميًا، وفقًا لقرار نوفمبر/تشرين الثاني 2015 الصادر عقب خطة العمل الشاملة المشتركة. وتتناقض إجراءات الوكالة الحالية بشكل واضح مع أحكام هذا القرار، وتُمثل محاولة سياسية لإحياء ادعاءات غير مثبتة ومضللة.

2. تُشير الوكالة نفسها في تقريرها إلى أن اثنين من هذه المواقع الأربعة (لويزان- شيان وما يُسمى بموقع مريوان ) لم يعودا يُعتبران من القضايا العالقة. إن إعادة التأكيد على هذين الموقعين وإعادتهما إلى التقرير لا يخدمان سوى إعادة صياغة الادعاءات القديمة التي لا أساس لها في ملف مُضخم لاستغلالها سياسيًا من جديد ضد إيران.

3. فيما يتعلق بالموقعين الآخرين (ورامين وتورقوز آباد)، تجدر الإشارة إلى أن إيران زودت الوكالة بالتوضيحات والوثائق الداعمة اللازمة، بما في ذلك خلال الزيارتين الأخيرتين لنائب المدير العام ورئيس إدارة الضمانات إلى طهران. لم تمتلك جمهورية إيران الإسلامية، ولا تملك، أي مواد أو أنشطة نووية غير مُعلنة. وقد وُثِّقت وثائق وتوضيحات مُفصَّلة قُدِّمت للوكالة بشأن هذين الموقعين، اللذين تعود الادعاءات حولهما إلى أكثر من عشرين عامًا. وبينما تخضع جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية لإشراف الوكالة والتحقق منها، ولم يُلاحظ أي انحراف عنها، فإن المبالغة في هاتين المسألتين المزعومتين والتعبير عن مخاوف مبالغ فيها بشأنهما ليسا سوى ذريعة لإثارة قلق مُصطنع؛ لا سيما في منطقة لا يزال فيها الكيان الصهيوني خارج نطاق جميع معاهدات نزع أسلحة الدمار الشامل، وهو مُجهَّز بهذه الأسلحة، بينما لا تجرؤ الوكالة والدول المُطالبة حتى على اتخاذ أي إجراء ضد هذا الكيان.

4.على الرغم من أن الوكالة تزعم في تقريرها أن "هذه المواقع الثلاثة، وغيرها من المواقع المحتملة ذات الصلة، كانت جزءًا من برنامج نووي منظم وغير معلن، كان يُنفذ في إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأن بعض الأنشطة نُفذت باستخدام مواد نووية غير معلنة"، إلا أنها تؤكد صراحةً في موضع آخر من التقرير نفسه أن "الوكالة لم تعثر على أي مؤشر موثوق على وجود برنامج نووي منظم وغير معلن، يُنفذ حاليًا في إيران، وتشير إلى تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين بأن استخدام الأسلحة النووية يتعارض مع الشريعة الإسلامية". يُظهر هذا الاعتراف من الوكالة أن هذه المنظمة، تحت ضغط سياسي من بعض الدول، أصبحت أداة لإعادة فتح ملفات مغلقة وغير مثبتة، وتضغط على إيران.

5. من القضايا الأخرى التي أثارها هذا التقرير، والتي تقع خارج نطاق ولاية الوكالة تمامًا، مسألة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. ينص التقرير على أنه "على الرغم من أن أنشطة التخصيب بموجب الضمانات ليست محظورة بطبيعتها، فإن كون إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية، الطرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تنتج وتخزن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، لا يزال مصدر قلق بالغ، وقد جذب انتباهًا دوليًا نظرًا لتداعياته المحتملة على الانتشار". وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه ما دامت الأنشطة النووية لأي دولة تخضع لإشراف الوكالة، فلا داعي للقلق. ووفقًا لوثائق الوكالة، لا يوجد حد لمستوى التخصيب، والحد الوحيد يتعلق بحظر تحويل هذه الأنشطة أو المواد إلى أغراض غير سلمية. وفي هذا السياق، لا يملك المدير العام الحق ولا الالتزام بإثارة أي نشاط قانوني كمسألة مثيرة للقلق. إن تصرف السيد غروسي في هذا الصدد سياسي بحت ويتماشى مع مصالح بعض الدول، ويجب مساءلته على ذلك.

6. هناك مسألة فرعية أخرى أثارها السيد غروسي في التقرير تتعلق بتعديل المادة 3.1. تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وعدم وفاء الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها، علّقت جمهورية إيران الإسلامية، تنفيذًا لقانون العمل الاستراتيجي الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، تنفيذ الالتزامات الطوعية التي تتجاوز اتفاق الضمانات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. ولا يُعتبر التعديل 3.1 من القانون، المتعلق بالإعلان المبكر عن المنشآت النووية، التزامًا بالضمانات، واستمرار الوكالة في اعتماده كالتزام يفتقر إلى الشرعية.

7. يدّعي التقرير أيضًا أن "إيران تصرفت في السنوات الأخيرة لتقويض قدرة الوكالة على تنفيذ الضمانات بفعالية وكفاءة من خلال إلغاء اعتماد بعض المفتشين ذوي الخبرة". تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لتقرير الوكالة عن تنفيذ الضمانات لعام ٢٠٢٤، كان هناك ٢٧٤ مفتشًا يعملون في الإدارات التشغيلية ومكتب التحقق الإيراني حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، منهم ١٢٥ مفتشًا يعملون تحديدًا في مكتب التحقق الإيراني. لا ينبغي تفسير إلغاء جمهورية إيران الإسلامية اعتماد بعض المفتشين ردًا على التحرك السياسي للدول الأوروبية الثلاث في مجلس المحافظين على أنه تقويض لقدرة الوكالة أو إمكانياتها في إيران. من الواضح أنه لا يمكن توقع أن تعتمد إيران اعتمادًا كاملًا على مفتشي الدول المذكورة آنفًا، وأن إلغاء اعتماد هؤلاء المفتشين جزء من حقوق إيران السيادية بموجب اتفاقية الضمانات. من المؤسف أن السيد غروسي يتجاهل وجود وأنشطة 125 مفتشًا من دول مختلفة في إيران، ويُقلص إجمالي قدرة الوكالة إلى بضعة مفتشين من ثلاث دول أوروبية.

8. كل ما سبق يتناقض بشكل واضح مع ما جاء في التقرير نفسه: "تواصل إيران تعاونها مع الوكالة في مسائل الضمانات الروتينية، وتُجري الوكالة أنشطة تحقق واسعة النطاق في البلاد، بما يتناسب مع دورة الوقود النووي والأنشطة ذات الصلة". علاوة على ذلك، يُشير تقرير تنفيذ الضمانات لعام 2024 إلى أنه: "بناءً على التقييم الذي أُجري، خلصت الأمانة العامة إلى أن المواد النووية المُعلنة لا تزال تُستخدم في أنشطة سلمية في 31 دولة، بما في ذلك إيران". كما يُقدم التقرير أرقامًا مهمة: من بين 32 دولة أبرمت اتفاقيات ضمانات دون تنفيذ البروتوكول الإضافي - وإيران واحدة منها - يوجد 21 من أصل 100 منشأة نووية خاضعة للضمانات في إيران. ومن بين 682 عملية تفتيش أُجريت في هذه المجموعة من الدول، أُجريت 493 عملية في إيران. من بين 224 عملية تحقق من معلومات التصميم، أُجريت 144 عملية في إيران وحدها. ومن بين 1895 يومًا من أيام عمل المفتشين في هذه المجموعة، أُجري 1260 يومًا في إيران وحدها. علاوة على ذلك، يُشير التقرير إلى أنه من إجمالي الميزانية العادية للوكالة، البالغة 38.9 مليون يورو في عام 2024، خُصص 22.6 مليون يورو خصيصًا للأنشطة في إيران. ومن إجمالي ميزانية الوكالة للمشاريع الإضافية أو التبرعات، البالغة 28 مليون يورو، خُصص 4.3 مليون يورو أيضًا للأنشطة في إيران. فماذا يعني هذا الحجم الكبير من أنشطة الوكالة في إيران سوى أنه دليل على تعاون إيران البنّاء والشامل مع الوكالة؟ إن حقيقة أن الوكالة لم تجد أي انحرافات أو مخالفات في الضمانات الحالية المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية الإيرانية، ومع ذلك ركزت على القضايا المغلقة، فماذا يعني ذلك سوى العمل السياسي تحت ضغط من بعض الدول؟.

9. في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لوحظت حالات عديدة من التسييس والاستغلال السياسي في هذه المؤسسة الدولية. إن الصمت المطبق للدول الغربية والولايات المتحدة ومسؤولي الوكالة تجاه الكيان الصهيوني مثالٌ واضح على هذا التسييس.

10. وأخيرًا، لا بد من التأكيد بوضوح: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ولا تمتلك أي مواد أو أنشطة نووية غير مُعلنة. لقد التزمت إيران حتى الآن بجميع التزاماتها. وكان الثمن الذي دفعته إيران هو الحفاظ على كرامتها وعزتها وتقدمها ومقاومتها لضغوط وتجاوزات بعض القوى. إذا استمرت هذه الدول في إصرارها على مسارها الخاطئ واستغلال صبر إيران، فستُجبر إيران على اتخاذ وتنفيذ قرارات مناسبة تتوافق مع الظروف الجديدة وتصرفات الأطراف المعارضة، وتقع مسؤوليتها وعواقبها ونتائجها بالكامل على عاتق تلك الدول.

endNewsMessage1