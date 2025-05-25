عراقجي يحذر: رد إيران سيكون قاسياً إذا فُعلت آلية الزناد

واوضح رضائي، في تصريح للصحفيين اليوم الاحد، ان عراقجي ادلى بهذا التصريح خلال حضوره اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم؛ حيث قدم تقريرا بشان المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا، بما في ذلك الجولة الخامسة من هذه المحادثات.

واضاف هذا المسؤول البرلماني نقلا عن وزير الخارجية : ان جمهورية ايران الاسلامية لن تتفاوض تحت الضغوط، وان دبلوماسيتنا متواصلة بحكمة فيما يخص القضية النووية؛ مؤكدا بان ايران تنتهج سياسة واضحة، وهي لا تخضع للضغوط والتهديد او الاغراء.

ولفت رضائي الى تعليق عراقجي ايضا على "رفض الكيان الصهيوني لتخصيب اليورانيوم في ايران"، وقال : نحذر من أن اندلاع حرب في المنطقة سيُلحق الضرر بجميع الدول، وسيتأثر به كامل الإقليم.

وعن الاقتراحات المطروحة خلال المفاوضات، صرح وزير الخارجية خلال اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية : نحن نرحب بتفعيل مركز اقليمي للتخصيب؛ لكن التخصيب في ايران يجب ان يتواصل.

وتابع قائلا : إن الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تترك طاولة المفاوضات اطلاقا، وستمضي في الدبلوماسية؛ محذرا من انه "لو فُعلت الية الزناد، فإن رد فعلنا سيكون قاسيا".

الى ذلك، نقل رضائي عن بعض اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، قولهم خلال الاجتماع بوزير الخارجية اليوم، ان "التفاوض مع امريكا لا يجدي نفعا"، كما انتقدوا بشدة "العقوبات" التي يضعها الامريكيون ضد ايران، تزامنا مع المفاوضات.

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