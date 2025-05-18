عراقجي: أزمة غزة أثبتت مرة بأن مصير المنطقة لا ينبغي أن يظل رهن قرارات وإرادة قوى خارجية

وخلال مشاركته في حفل افتتاح "منتدى حوار طهران"، استهل وزير الخارجة الايراني "عباس عراقجي" كلمته ،مشيدا بالسياسة التنموية للحكومة الحالية، قائلا: أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الحاضرين على حضورهم القيّم، وخاصة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقر، الذي أنعش الدبلوماسية الإيرانية والإقليمية برؤيته التنموية".

وتابع عراقجي : اود ان أشيد بذكرى صديقي وزميلي القديم، الوزير الراحل الشهيد حسين أمير عبداللهيان، الذي يصادف ذكرى ارتقائه في هذه الأيام، إلى جانب الرئيس الراحل الشهيد السيد ابراهيم رئيسي، والوفد المرافق لهما.

وضمن استعراضه احداث العام الماضي على الساحة الدولية والسياسة الخارجية، اوضح عراقجي ان العام الماضي كان مصحوبا وللأسف بأحداث مريرة ومآسي إنسانية، لافتا الى انه في مقدمة هذه المآسي كانت اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني في غزة، معتبرا اياها مثالا واضحا وغير مسبوق على الإبادة الجماعية التي شهدها سكان العالم، وأحيانا بثوها على الهواء مباشرة، عبر شاشات التلفزيون أو في الفضاء الإلكتروني.

حرب غزة وانهيار المواثيق الأخلاقية والقانونية والسياسية

وبالاشارة الى تداعيات حرب غزة، لفت وزير الخارجية الى انه ومنذ تشرين الأول/اكتوبر 2023، استشهد أكثر من ستين ألف فلسطيني في قطاع غزة؛ وكان العديد منهم من النساء والأطفال، بالاضافة الى تهجير الملايين من الناس ووضعهم تحت الحصار وفي ظروف المجاعة الكاملة.مضيفا انه من المؤسف أن العالم قد فشل في الرد بشكل مناسب ومسؤول على هذه الجريمة، علاوة على ان الصمت الثقيل وعدم التحرك من جانب القوى التي تعتبر نفسها مدافعة عن "الضمير الإنساني"، إلى جانب عجز المؤسسات الدولية عن احتواء هذه الكارثة، أمر صادم حقا ويشكل جرس إنذار عالمي.

وفي هذا السياق، رأى عراقجي ان الذي انهار أمام أعين الجميع، هو مجموعة من "المواثيق الأخلاقية والقانونية والسياسية" التي كان من المفترض أن تشكل أسس النظام العالمي، موضحا ان ما يحصل في الواقع ،هو انهيار أسس الالتزام الجماعي والمسؤولية عن السلام والكرامة الإنسانية والضمير العالمي المشترك، مؤكدا على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.

لا ينبغي ان يظل مصير منطقتنا رهن قرارات وإرادة قوى خارجية

هذا، و قال وزير الخارجية الايراني ،ان قضية غزة قد اثبتت مرة أخرى أنه علاوة على عجز النظام الدولي، فإن مصير المنطقة لا يمكن ولا ينبغي أن يظل رهن قرارات وإرادة قوى خارجية، مضيفا ان ما يقدمونه اليوم باعتباره "واقع المنطقة" هو في الأساس انعكاس لسرديات وتصورات مُصممة بعمق وفقا لمصالحهم، والتي تحتاج إلى إعادة تعريف وإصلاح من داخل المنطقة نفسها.

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