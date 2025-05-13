إیران ترفض مزاعم بریطانیا بشأن المعتقلین وتتابع الملف عبر القنوات الدبلوماسیة

و في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي الـ16 ،الذي عقدته في منطقة أنزلي الحرة،اشارت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني " الى اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين من قبل بريطانيا، قائلة: نشهد رواية بعض السرديات البريطانية، ولكننا ندحض بشكل قاطع أي دور للجمهورية الإسلامية في هذه الادعاءات، ونتابع هذه المسألة عبر القنوات الدبلوماسية.

واستطردت مؤكدة على استخدام الطرق الدبلوماسية والقانونية لحل مشكلة المواطنين الإيرانيين في بريطانيا.

أهمية دور المناطق الحرة في تنمية التجارة

وفي جزء اخر من حديثها ،اشارت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية الى أهمية دور المناطق الحرة في تنمية التجارة في البلاد ، مبيّنة بان المناطق الحرة هي طاقة هائلة تم انشاؤها منذ عقود كوسيلة لتوسيع التجارة، مؤكدة على بذل الجهود البناءة لتوفير البنية التحتية اللازمة للاستفادة منها قدر الامكان بشكل صحيح.

وفي هذا السياق، اوضحت مهاجراني بان خفض الطلب على النقد الأجنبي وازالة العقوبات والتركيز على شعار العام وإزالة القيود من أبرز البرامج المركزية المتبعة في المناطق الحرة، ولذلك تدرس الحكومة اتباع نهج إصلاحي والتركيز على جذب المستثمرين بهدف زيادة صادرات المناطق الحرة بنسبة 140% خلال خمس سنوات.

التركيز على تطوير الأنشطة في مجال الاقتصاد البحري

وفيما يتعلق بتنمية الاقتصاد البحري، لفتت مهاجراني الى اهمية الموقع الجغرافي المميز والخاص لإيران، الذي يصلها ببحر قزوين من الشمال والمياه المفتوحة من الجنوب، مهم للغاية، موضحة ان الاستفادة من هذه الميزة بالشكل الصحيح ،تتطلب توسيع الممرات، وخاصة في مجال الاقتصاد البحري.

وأضافت بأن تحسين وضع موانئ أمير آباد في الشمال، وميناء الإمام الخميني، وميناء الشهيد رجائي،و الاهتمام الخاص بالمناطق الحرة مثل منطقة أنزلي الحرة في الجنوب مدرج على جدول اعمال الحكومة من اجل الاستفادة من القدرات المتاحة لرفع مستوى هذه الموانئ الثلاثة إلى مستوى الموانئ العالمية.

وفي إطار توسيع الدبلوماسية الاقتصادية والتركيز على اقتصاد المياه المفتوحة، افادت مهاجراني بأن الحكومة تعطي الأولوية للاستفادة من القدرات البحرية وتبادلها مع جيران ايران التي تربطهم حدود بحرية،مع الاخذ بالاعتبار إمكانية نقل البضائع، وإنشاء وتعزيز الموانئ الجافة وتوسيع الممرات وتدريب القوى العاملة البحرية لأغراض الإنتاج الاقتصادي.

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