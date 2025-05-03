إيران تدين العدوان الصهيوني على سفينة "الضمير" لكسر الحصار عن غزة

وفي إشارة إلى استمرار الإبادة الجماعية بغزة من خلال القصف وفرض المجاعة والتجويع على سكان القطاع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية : إن الهجوم على السفينة الضمير، والذي تم تنفيذه انسجاماً مع خطة الإبادة الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني وبهدف ضمان استمرار حصار الغذاء والدواء على سكان غزة الأبرياء، يشكل جريمة واضحة ضد الشعب الفلسطيني وعمل إرهابي ضد الأمن والسلامة البحرية.

وأضاف بقائي : إن حرمان الجرحى والمرضى والأطفال والنساء المكلومين في غزة من الغذاء والماء والدواء، هو مثال واضح على جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويعتبر اعتداء على أسس القانون الإنساني الدولي.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، امريكا وغيرها من الداعمين للكيان الصهيوني شركاء في هذه الجرائم، مؤكدا : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اذ تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني المضطهد في غزة والضفة الغربية، تدعو المجتمع الدولي والدول الإسلامية إلى إدانة الكيان الصهيوني بحزم، وتوفير الظروف لإنهاء افلات مسؤولي الكيان من العقاب، ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

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