ایران ترحب برد حماس حول المقترح السیاسي لانهاء الحرب على غزة

ووصف كنعاني برد حركة حماس حول المقترح السياسي المقدم لوقف آلة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، الذكاء السياسي للمقاومة بأنه مظهر آخر من مظاهر قوتها الميدانية.

وأضاف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم المقترح المقدم لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الوقف الفوري والدائم لهجمات وجرائم الكيان الصهيوني، ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، والانسحاب الكامل وغير المشروط لقوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة، ودعم إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مساء الاثنين موافقتها على مقترح الوساطة المقدم من قبل مصر وقطر لوقف إطلاق النار.

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