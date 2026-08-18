به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، مجید شخصی‌نیائی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها، بر نقش کلیدی رسانه در ترویج فرهنگ نوآوری، از جایگاه پیشرو یزد در نظام فناوری کشور تاکید کرد.

وی افزود: پس از انتخاب یزد به عنوان شهر پایلوت دانش‌بنیان کشور توسط معاونت علمی ریاست جمهوری، پارک فناوری یزد اکنون تنها مجموعه‌ای در سطح کشور است که به طور همزمان در تمامی پنج نسل پارک‌های علم و فناوری فعالیت می‌کند.

شخصی‌نیائی در خصوص توسعه زیرساختی این مجموعه تصریح کرد: در راستای اهداف نسل اول (تأمین فضای استقرار)، فاز دوم کارخانه نوآوری درخشان آغاز شده و هدف ما تبدیل این مجموعه به قطب تخصصی امنیت سایبری تا پایان سال جاری است.

رئیس پارک علم و فناوری یزد همچنین از تخصیص ۴۵ هکتار زمین برای پردیس فناوری در شهرک کوثر و پذیرش ۴۲ شرکت جدید خبر داد و اعلام کرد که پس از رفع معضلات مربوط به سیلاب در طرح جامع، پذیرش شرکت‌ها در ۲.۵ هکتار زمین محدوده شهری آغاز شده است.

وی افزود: همچنین در مذاکره با دانشگاه یزد برای اختصاص ۲۵ هکتار زمین در مجاورت طرح جامع پارک هستیم که امیدواریم تا مهرماه جاری تعیین تکلیف شود.

شخصی‌نیائی اعلام کرد: تعداد شرکت‌های مستقر در پارک پس از پالایش و خروج واحدهای غیرفعال، اکنون به ۶۲۳ شرکت رسیده است.

وی همچنین از روند صعودی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تایید شده در استان خبر داد و تعداد آن‌ها را ۱۸۷ مورد عنوان کرد، در حالی که پرونده ۴۰ شرکت دیگر نیز در دست بررسی است.

شخصی‌نیائی در پایان با اشاره به هدف غایی نسل دوم پارک‌ها مبنی بر خلق ثروت، تأکید کرد و گفت: تمرکز فعلی بر تولید محصول و درآمدزایی است و در این راستا اقداماتی نظیر منتورینگ توسط صاحب‌نظران صنعتی و پایش مستمر شرکت‌های پسارشد در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/