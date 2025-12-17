یزد سفید پوش میشود؛ برف، کولاک و افت شدید دما در راه استان یزد
کارشناس هواشناسی استان یزد از ورود سامانه فعال زمستانی به استان خبر داد و اعلام کرد: از پنجشنبه شب تا جمعه، بارش برف، کولاک و کاهش محسوس دما بیشتر مناطق استان را فرا میگیرد.
به گزارش ایلنا از یزد، سیدعباس میرحسینی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در یزد خبر داد و اظهار کرد: از امروز چهارشنبه تا اوایل روز شنبه، شاهد افزایش گستره و شدت بارشهای برف و باران در سطح استان خواهیم بود که این سامانه با کاهش تدریجی و محسوس دما همراه است.
وی افزود: از پنجشنبه شب تا جمعه، در اغلب مناطق استان بهویژه نواحی سردسیر و کوهستانی، بارش برف و وقوع پدیده کولاک پیشبینی میشود که میتواند موجب اختلال در تردد جادهای و کاهش دید افقی شود.
کارشناس هواشناسی استان تصریح کرد: فعالیت این سامانه تنها به بارش برف محدود نیست و در برخی مناطق، وقوع رگبار و رعدوبرق، بارش تگرگ، مهگرفتگی و سیلابی شدن مسیلها نیز دور از انتظار نخواهد بود.
میرحسینی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی اظهار داشت: رانندگان بهویژه در محورهای کوهستانی و برفگیر، حتماً زنجیرچرخ، تجهیزات زمستانی، وسایل گرمایشی و سوخت کافی به همراه داشته باشند و از انجام سفرهای غیرضروری در بازه زمانی فعالیت این سامانه خودداری کنند.
وی همچنین از صدور هشدارهای لازم برای بخش کشاورزی خبر داد و افزود: گلخانهداران، دامداران و بهرهبرداران واحدهای پرورش دام و طیور باید با تنظیم مناسب دما، تأمین سوخت کافی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از بروز خسارات ناشی از سرما، یخبندان و افت شدید دما جلوگیری کنند.
کارشناس هواشناسی استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط ناپایدار جوی تا اوایل روز شنبه ادامه خواهد داشت و شهروندان لازم است اطلاعیهها و هشدارهای بعدی هواشناسی را بهطور مستمر دنبال کنند.