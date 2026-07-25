تولید ۱۲۵ تُن پیله ابریشم توسط مددجویان مورد حمایت کمیته امداد گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، سید مجتبی جلالی پور ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها با بیان اینکه در راستای اجرای طرح های توانمندسازی مددجویان و توسعه زنجیره ارزش صنعت نوغانداری، اقدامات مؤثری ویژه مددجویان مورد حمایت این نهاد صورت می پذیرد، تصریح کرد: این اقدامات به منظور ترغیب مددجویان معزز جهت مشارکت در حمایت از صنعت نوغان، افزایش درآمد برای خانوارهای تحت پوشش، ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی آنان اجرا می گردد.

مدیرکل کمیته امداد گیلان، با اشاره به توزیع بیش از ۴۳ هزار اصله نهال اصلاح شده توت در سال زراعی ۱۴۰۵ به صورت رایگان بین مددجویان داوطلب پرورش کرم ابریشم، اضافه کرد: ارزش نقدی این میزان نهال حدود ۲۰۰ میلیون تومان است که به منظور توسعه باغات توت و افزایش ظرفیت تولید برگ توت برای نوغانداران صورت پذیرفت.

وی، توزیع رایگان تخم نوغان را از دیگر خدمات کمیته امداد برشمرد و ادامه داد: در این راستا تعداد ۵ هزار بسته جعبه تخم نوغان با ارزش نقدی حدود ۸۱۰ میلیون تومان بین بهره‌برداران توزیع شد که از این تعداد، حدود نیمی از آن به صورت تفریخ شده در اختیار مددجویان قرار گرفت.

جلالی پور، با اشاره به اینکه جعبه‌های تخم نوغان بین یک هزار و ۳۷۱ نفر از مددجویان فعال در حوزه نوغانداری توزیع گردید، گفت: حاصل این تعداد جعبه های توزیع شده، تولید ۱۲۵ تُن پیله تر ابریشم در استان توسط مددجویان این نهاد بود که ۶۶ تُن از این مقدار با میانگین خرید هر کیلوگرم یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان توسط شرکت صنعت آفرینان امداد خریداری گردید.

مدیرکل کمیته امداد گیلان، افزود: به منظور پیشگیری از بیماری ها و ارتقای بهداشت در فرآیند پرورش کرم ابریشم، تعداد ۳ هزار و ۶۴۰ بسته پودر ضدعفونی‌کننده پافسول، به صورت رایگان بین بهره‌برداران توزیع شد که ارزش نقدی آن حدود ۶۲۰ میلیون تومان می باشد.

وی، اضافه کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان، کاهش ریسک فعالیت نوغانداری، جبران خسارات احتمالی و ایجاد امنیت خاطر برای بهره‌برداران، جعبه های تخم نوغان توزیعی با ارزش حق بیمه پرداختی حدود ۱۱۶ میلیون تومان از سوی کمیته امداد تحت پوشش بیمه قرار گرفت.

جلالی پور، با تأکید بر اینکه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای پرورش کرم ابریشم به مددجویان از دیگر اقدامات کمیته امداد است، گفت: برگزاری کلاس های مشاوره ای و انگیزشی، دوره های آموزشی فنّی و توسعه پرورش کرم ابریشم و خرید مستقیم و تضمینی از کشاورزان به منظور قطع واسطه گری، از دیگر اقداماتی است که در زمینه توسعه زنجیره ارزش صنعت نوغانداری صورت می پذیرد.

مدیر کل کمیته امداد گیلان، در پایان تصریح کرد: تمامی مراحل خرید تضمینی پیله تر ابریشم از مددجویان، استفاده از قابلیت ها و پتانسیل های صنایع تبدیلی داخل استان به منظور تبدیل پیله تر به پیله خشک، استفاده از صنایع تکمیلی استانی به منظور تبدیل پیله خشک به نخ و تحویل نخ ابریشم به مددجویانی که در عرصه تولید فرش ابریشم فعال هستند با نظارت و حمایت کمیته امداد انجام می شود.

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