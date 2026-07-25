به گزارش ایلنا از رشت، نرگس دستیار امروز شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان آستانه اشرفیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه رهبر شهید انقلاب و شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، بر اهمیت نظارت میدانی برای پیشبرد اهداف برنامه‌ریزی شده تأکید کرد و با اشاره به ضرورت پیگیری دقیق پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، اظهار کرد: هر هفته شورای معاونین و یکی از روسای مناطق از طریق بازدیدهای مستمر یا حضور مدیریت در سطح شهرستان، روند اجرای پروژه‌ها را بررسی کنند.

وی با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های مدارس با شعار «به ساز مدرسه؛ بساز مدرسه» راهکاری برای عبور از محدودیت‌ها است، افزود: امروزه با استفاده از روش‌های مولدسازی، اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز امکان‌پذیر شده است و مدیریت امور مربوط به مولدسازی بر عهده شهرستان است که این رویکرد می‌تواند خلأهای زیرساختی را پوشش دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان در ادامه به وضعیت پروژه‌های ورزشی آستانه اشرفیه اشاره کرد و گفت: در ۶ ماه گذشته سه پروژه ورزشی تعریف شده که از این میان دو پروژه به مرحله افتتاح رسیده است. ایجاد سالن‌های ورزشی در مدارس با مشارکت میان ظرفیت‌های شهرستان و استان محقق خواهد شد.

دستیار با تأکید بر رعایت ملاحظات حقوقی در استفاده از اماکن آموزش و پرورش، تصریح کرد: مدارسی که در اختیار کمپ‌ها قرار می‌گیرند، باید حتماً از طریق قراردادهای اجاره مورد استفاده قرار گیرند و با توجه به همکاری آموزش و پرورش با این مراکز، در صورت بروز هرگونه حادثه، مسئولیت حقوقی و اجرایی بر عهده آموزش و پرورش خواهد بود.

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