استاندار گیلان در دیدار با معاونان بانک ملی:
نسبت تسهیلات به سپردهها در گیلان حدود ۲۰ درصد پایینتر از میانگین کشور است
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات مدیران بانکی در استانها، گفت: تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات، کاهش بروکراسی اداری و تفویض اختیار به مدیران استانی بانکها، از مهمترین الزامات رونق تولید، تکمیل زنجیره ارزش و جذب سرمایهگذاری در گیلان است.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس در دیدار با معاونان بانک ملی کشور، با اشاره به ظرفیتهای متنوع اقتصادی گیلان، اظهار کرد: این استان با برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر در بخش کشاورزی، گردشگری، تجارت و خدمات، میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند، اما بهرهگیری کامل از این ظرفیتها نیازمند اصلاح برخی فرآیندهای تأمین مالی است.
وی با اشاره به جایگاه مهم کشاورزی در اقتصاد استان، افزود: بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای گیلانی از محل تولیدات کشاورزی تأمین و انواع محصولات کشاورزی در استان تولید میشود که ظرفیت اقتصادی بزرگی برای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار دارد.
استاندار گیلان ادامه داد: با وجود تولید محصولات ارزشمندی همچون چای، برنج، زیتون و سایر محصولات کشاورزی، بخش مهمی از ارزش افزوده این تولیدات به دلیل نبود صنایع تبدیلی، فرآوری و بستهبندی در خارج از استان ایجاد میشود.
حقشناس تصریح کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش، یکی از اولویتهای اصلی اقتصادی گیلان است و نظام بانکی میتواند با هدایت منابع مالی به این بخش، نقش مؤثری در افزایش درآمد تولیدکنندگان و ماندگاری ارزش اقتصادی در استان ایفا کند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای گردشگری استان گفت: ضریب اشغال هتلهای گیلان بهطور میانگین حدود ۲۰ درصد بالاتر از متوسط کشور است و حتی در شرایط خاص نیز سهم قابل توجهی از سفرهای کشور به مقصد گیلان انجام شده که نشاندهنده جذابیت و پویایی این بخش است.
استاندار با بیان اینکه زیرساختهای اقامتی گیلان طی سالهای گذشته متناسب با حجم تقاضا توسعه نیافته بود، افزود: امروز روند توسعه زیرساختهای گردشگری شتاب گرفته و ۷ هتل پنجستاره، ۱۴ هتل چهارستاره و حدود ۲۷۰ طرح اقامتی در گیلان در حال ساخت و توسعه است که تکمیل آنها نیازمند حمایت و همراهی نظام بانکی است.
حق شناس همچنین با اشاره به توسعه حملونقل هوایی استان اظهار کرد: تعداد پروازهای فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت پیش از جنگ از ۱۲۰ پرواز به ۲۶۰ پرواز در هفته افزایش یافته بود و اکنون نیز روند توسعه پروازها ادامه دارد.
وی افزود: در حال حاضر پروازهای رشت به استانبول، آستراخان و نجف برقرار است و در صورت فراهم شدن شرایط، مسیرهای جدید بینالمللی نیز راهاندازی خواهد شد.
ضرورت اصلاح نسبت تسهیلات به سپردهها در گیلان
نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری استان، گفت: گیلان از نظر منابع طبیعی، آبوهوا، دسترسی، نزدیکی به پایتخت و ظرفیتهای اقتصادی، مزیتهای ویژهای دارد، اما نسبت تسهیلات به سپردهها در استان حدود ۲۰ درصد پایینتر از میانگین کشور است و این موضوع نیازمند توجه جدی شبکه بانکی است.
حق شناس یکی از موانع مهم توسعه سرمایهگذاری را محدود بودن اختیارات مدیران بانکی استانها عنوان کرد و گفت: در بسیاری از موارد، پرداخت تسهیلات با رقمهای بالاتر از ۲۰ میلیارد تومان نیازمند اخذ مجوز از مرکز است که این روند، زمان تأمین مالی پروژههای تولیدی را افزایش میدهد.
بروکراسی بانکی؛ مانعی برای حفظ توجیه اقتصادی طرحها
استاندار گیلان با اشاره به جایگاه استان در تولید مرغ کشور اظهار کرد: گیلان دومین تولیدکننده مرغ کشور است و سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن مرغ تولید میکند، اما ایجاد حتی یک واحد مرغداری کوچک نیازمند سرمایهگذاری قابل توجه است.
حق شناس افزود: سرمایهگذار پیش از دریافت تسهیلات، مراحل متعدد اداری، اخذ مجوزها و استعلامهای مختلف را طی میکند و طولانی شدن فرآیند پرداخت تسهیلات در کنار افزایش هزینههای ساخت و تجهیزات، میتواند توجیه اقتصادی بسیاری از طرحها را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: افزایش اختیارات مدیران استانی بانکها، کوتاه شدن مسیر تصمیمگیری و تسریع در پرداخت تسهیلات، زمینهساز حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران خواهد بود.
استاندار گیلان با اشاره به جایگاه بانک ملی در افکار عمومی، گفت: اعتماد مردم به این بانک یک سرمایه اجتماعی ارزشمند است و باید از این ظرفیت برای حمایت از تولید، توسعه سرمایهگذاری و تقویت اقتصاد استان به بهترین شکل استفاده شود.
حق شناس در پایان با قدردانی از همکاری شبکه بانکی، ابراز امیدواری کرد: با تعامل بیشتر بانک ملی و سایر بانکها، منابع مالی به سمت طرحهای مولد، صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیرههای ارزش و پروژههای اشتغالزا در گیلان هدایت شود.
در این نشست هادی محبوبی، عضو هیأت عامل و معاون شعب بانک ملی؛ بهرام واقفی، معاون بانکداری خرد بانک ملی کشور و احمدرضا رجبی، سرپرست امور شعب بانک ملی استان گیلان نیز ضمن ارائه دیدگاههای خود، بر تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات، حمایت از تولید و سرمایهگذاری، تقویت اختیارات شعب استان و ارتقای خدمات بانکی به مردم تأکید و از اهتمام استاندار در خصوص توجه به توسعه رونق تولید با بهره گیری از ظرفیت بانک ها قدردانی کردند.