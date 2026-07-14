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مدیر کل صمت گیلان خبر داد:

تشکیل پرونده تخلفات صنفی به ارزش ۸ همت در گیلان

تشکیل پرونده تخلفات صنفی به ارزش ۸ همت در گیلان
کد خبر : 1812988
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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: برای کیفیت بخشی نظارت‌ها، قرارگاه راهبردی نظارت و بازرسی در اداره کل صمت تشکیل شده است.

به گزارش ایلنا ازرشت،تیمور پورحیدری مدیرکل صمت گیلان در نشست امروز اتاق وضعیت بازار در جمع مدیران نهادها و تشکل‌های مرتبط اظهار داشت: از ابتدای سال در راستای برخورد با تخلفات اقتصادی حوزه‌های صنفی و تولید بیش از ۳ هزار و ۹۶ پرونده تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه ارزش پرونده‌های متشکله را افزون بر ۸۰۰۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عنوان و تصریح کرد: این پرونده‌ها در کمتر از چهار ماه با جدیت تمام در قالب ۱۵ هزار و ۸۹۰ بازرسی به نتیجه رسیده است و این بازرسی‌ها به صورت مداوم در صبح و عصر در سراسر استان در حال انجام است.

 پورحیدری همکاری سایر نهادهای نظارتی مرتبط در قالب گشت مشترک را بسیار اثربخش دانست و گفت: با مشارکت تعزیرات حکومتی،اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، اتحادیه‌های صنفی، اداره اماکن، پلیس اقتصادی و جهاد کشاورزی از ابتدای سال بیش از ۴ هزار و ۱۹۴ گشت مشترک انجام شده که منجر به کشف یک هزار و ۲۰۵ تخلف در سطح استان شده است.

وی در بخش دیگری از این نشست مصوب نمود که ضمن کنترل قیمت‌ انواع میوه و اجرای نظارت ویژه اعلام کرد: میدان میوه و تره بار با نظارت اتاق اصناف ظرف دو هفته نسبت به ارائه فاکتور متحدالشکل اقدام نمایند و از ارائه فاکتورهای غیر رسمی و متفرقه هنگام بازرسی خودداری نمایند.

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