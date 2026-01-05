خبرگزاری کار ایران
در جریان بازدید مسئولان:

بررسی روند ساخت ۵ پروژه عمرانی مهم شهر رشت

شهردار رشت گفت: روند تکمیل پروژه‌های مهم عمرانی شهر رشت تسریع و این پروژه‌ها در چند ماه آینده به بهره برداری خواهند رسید.

به گزارش ایلنا ازرشت، شهردار رشت و اعضای شورای اسلامی مرکز استان امروز از ۵ پروژه عمرانی مهم در دست ساخت این شهر بازدید و بر ضرورت تکمیل سریع این پروژه‌ها برای تقویت بخش گردشگری و کاهش بار ترافیکی شهر رشت تاکید کردند.

شهردار رشت در حاشیه این بازدید گفت: پروژه احیای تالاب عینک با هزار و ۸۰۰ متر طول، ساخت پل ۲۰ متری گاز که پیربازار را به گلسار متصل میکند و عملیات اجرایی آن از امروز اغاز شده، طرح تعریض جاده پیربازار در منطقه پیله داربن، تعریض پل عرفان با پیشرفت ۴۰ درصدی و اتصال جاده انزلی به پیربازار از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که امروز مورد بازدید قرار گرفت. 

رحیم شوقی افزود: تلاش می‌کنیم تا با رفع موانع و شتاب بخشی به ساخت این پروژه ها، به زودی این طرح‌ها را به بهره برداری برسانیم تا ضمن تقویت بخش گردشگری، بار ترافیکی شهر رشت هم کاهش یابد. 

محمدحسین کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت هم در این بازدید گفت: احیای تالاب عینک موجب افزایش استقبال گردشگران از شهر رشت خواهد شد و بقیه طرح‌ها هم که ماهیت ترافیکی دارند، می‌توانند به کاهش بار ترافیکی مرکز استان به ویژه در ایام تعطیلات کمک فراوانی کنند.

انتهای پیام/
