تداوم توسعه ناوگان امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر گیلان

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: ۳ دستگاه خودرو امدادی و عملیاتی با ۳۰ میلیارد تومان اعتبار، با هدف افزایش توان عملیاتی، به جمعیت هلال احمر لاهیجان تخصیص یافت.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی سلیمی در آیین رونمایی از تجهیزات جدید عملیاتی در لاهیجان گفت: در راستای توسعه توان عملیاتی جمعیت هلال احمر استان، ۳ دستگاه خودرو امدادی و عملیاتی به ارزش ۳۰ میلیارد تومان به جمعیت هلال احمر لاهیجان تخصیص یافت.

وی از افزایش ۵۷ دستگاه خودرو عملیاتی به پایگاه‌های جمعیت هلال احمر گیلان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: امسال بیش از ۸۴۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌ها و تجهیزات هلال‌احمر استان اضافه شد که بیشتر این خودرو‌ها به پایگاه‌های امدادی شهرستان‌ها تعلق گرفت. 

سلمان زارع، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم، از پیگیری‌ها برای فعالیت داروخانه هلال احمر لاهیجان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده و حمایت جمعیت هلال‌احمر کشور، مجوز نهایی فعالیت داروخانه هلال احمر لاهیجان به زودی صادر می‌شود که با افتتاح آن، این مرکز، نیاز دارویی بیماران شرق گیلان را تأمین خواهد کرد.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
