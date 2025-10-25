به گزارش ایلنا از رشت، سامان نظری معافی رئیس اتاق رشت با اعلام آمادگی کامل این استان برای میزبانی از فعالان اقتصادی داخلی و خارجی در نمایشگاه بین‌المللی دریای کاسپین ۲۰۲۵، از تمامی شرکت‌ها، صاحبان صنایع و صادرکنندگان کشور دعوت کرد تا در این رویداد بزرگ تجاری حضور یابند.

سامان نظری با اشاره به جایگاه راهبردی گیلان در حوزه تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر، گفت: «نمایشگاه دریای کاسپین فرصتی استثنایی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی ایران در بازار کشورهای روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان خواهد بود. این رویداد می‌تواند مسیر توسعه روابط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری مشترک را هموار کند.»

وی با بیان اینکه این نمایشگاه از تاریخ ۱۸ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۷ الی ۳۰ آبان ۱۴۰۴) در منطقه آزاد انزلی برگزار می‌شود، افزود: «از تمامی شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه‌های بازرگانی، صنایع غذایی، پتروشیمی، خدمات فنی و مهندسی، انرژی، حمل‌ونقل، گردشگری و صنایع‌دستی دعوت می‌کنیم تا با حضور در این نمایشگاه، ظرفیت‌های کشور را در عرصه‌های بین‌المللی معرفی کنند.»

رئیس اتاق رشت ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در این رویداد، تصریح کرد: «این نمایشگاه یک گردهمایی چندملیتی است که می‌تواند نقطه آغاز همکاری‌های اقتصادی پایدار بین ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر باشد. حضور چشمگیر شرکت‌های ایرانی بیانگر توانمندی و پویایی اقتصاد ملی در سطح منطقه خواهد بود.»

گفتنی است هماهنگی‌های لازم برای حضور شرکت‌ها از طریق اتاق رشت و کمیته اجرایی نمایشگاه در حال انجام است. علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های اعلام‌شده در پوستر رسمی نمایشگاه تماس حاصل کنند.

انتهای پیام/