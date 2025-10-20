ماموگرافی رایگان از امروز ۲۸ مهر در بیمارستان رازی رشت
رئیس مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت از آغاز اجرای طرح ملی غربالگری ماموگرافی رایگان در این مرکز، همزمان با سراسر کشور و در قالب پویش ملی «پیشگیری از سرطان سینه» خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، محمد حقیقی رئیس بیمارستان رازی رشت گفت: در راستای اجرای برنامههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه ارتقای سلامت بانوان و به مناسبت پویش ملی پیشگیری از سرطان سینه، خدمات غربالگری ماموگرافی بهصورت کاملاً رایگان از امروز ۲۸ مهر ماه به مدت یک ماه در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت ارائه میشود.
وی با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان پستان در کاهش مرگ ومیر ناشی از این بیماری افزود: تمامی بانوان واجد شرایط میتوانند در طول این یک ماه در تمامی روزهای کاری (بهجز روزهای تعطیل رسمی)، از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ با مراجعه به واحد ماموگرافی این مرکز از خدمات تصویربرداری و مشاوره تخصصی رایگان بهرهمند شوند.
دکتر حقیقی با تأکید بر اینکه ماموگرافی بهعنوان یکی از مؤثرترین روشهای غربالگری در تشخیص تودههای پستانی در مراحل اولیه شناخته میشود، تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، افزایش آگاهی عمومی، تشخیص زودهنگام ضایعات پستانی و تسهیل دسترسی بانوان به خدمات تخصصی تصویربرداری است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری و مشارکت فعال بانوان در این طرح، نقش تعیینکنندهای در پیشگیری، کنترل و درمان بهموقع سرطان پستان دارد و میتواند گام مهمی در ارتقای سلامت جامعه بانوان استان گیلان به شمار آید.