به گزارش ایلنا از گلستان، هومن هادیان با اشاره به چالش‌های جدی بازار کار استان اظهار داشت: هدف ما تربیت نیروی متخصص و ایجاد اشتغال پایدار است. اما تا زمانی که دانشگاه مسیر خود را برود و صنعت مسیر دیگری، نمی‌توان انتظار داشت فارغ‌التحصیلان به‌راحتی وارد بازار کار شوند. پیوند میان آموزش‌های مهارتی و نیازهای واقعی صنعت، حلقه گمشده توسعه در گلستان است.

او با بیان اینکه بسیاری از کارخانه‌ها با کمبود تکنسین و نیروی ماهر مواجه‌اند، افزود: کارخانه‌ها آماده جذب نیرو هستند، اما مهارت‌هایی که در دانشگاه‌ها آموزش داده می‌شود، با نیازهای عملی صنعت فاصله دارد. نتیجه این شکاف، افزایش بیکاری در میان جوانان و کاهش بهره‌وری در واحدهای تولیدی است.

هادیان گفت: دانشگاه‌ها باید به سمت آموزش‌های کاربردی‌تر حرکت کنند. دانشجو باید وقتی از دانشگاه خارج می‌شود، بتواند همان روز اول وارد کارگاه یا کارخانه شود و کار عملی انجام دهد. این یعنی آموزش هدفمند.

وی پیشنهاد ایجاد یک مرکز مشترک مهارت‌آموزی میان دانشگاه‌ها و صنایع استان را مطرح کرد؛ مرکزی که بتواند دوره‌های تخصصی، کارورزی‌های واقعی و آموزش‌های مبتنی بر نیاز بازار را ارائه دهد. که چنین مرکزی می‌تواند نقش مهمی در کاهش بیکاری و افزایش کیفیت تولید ایفا کند.

نماینده خانه کارگردر امور آموزشی گلستان همچنین اعلام کرد که این مجموعه آماده همکاری با دانشگاه‌ها و صنایع برای طراحی دوره‌های مهارتی جدید است. یکی از مهم‌ترین حقوق امروز، داشتن مهارت‌هایی است که منجر به اشتغال پایدار شود.

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