نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان:
پیوند میان آموزشهای مهارتی و نیازهای واقعی صنعت، حلقه گمشده توسعه در گلستان است
نماینده خانه کارگر در امور آموزشی با تأکید بر ضرورت تحول در شیوههای آموزش مهارتی، خواستار نزدیکتر شدن صنعت و دانشگاه شد. امروز بیش از هر زمان دیگر، آینده بازار کار به میزان همکاری این دو نهاد وابسته است.
به گزارش ایلنا از گلستان، هومن هادیان با اشاره به چالشهای جدی بازار کار استان اظهار داشت: هدف ما تربیت نیروی متخصص و ایجاد اشتغال پایدار است. اما تا زمانی که دانشگاه مسیر خود را برود و صنعت مسیر دیگری، نمیتوان انتظار داشت فارغالتحصیلان بهراحتی وارد بازار کار شوند. پیوند میان آموزشهای مهارتی و نیازهای واقعی صنعت، حلقه گمشده توسعه در گلستان است.
او با بیان اینکه بسیاری از کارخانهها با کمبود تکنسین و نیروی ماهر مواجهاند، افزود: کارخانهها آماده جذب نیرو هستند، اما مهارتهایی که در دانشگاهها آموزش داده میشود، با نیازهای عملی صنعت فاصله دارد. نتیجه این شکاف، افزایش بیکاری در میان جوانان و کاهش بهرهوری در واحدهای تولیدی است.
هادیان گفت: دانشگاهها باید به سمت آموزشهای کاربردیتر حرکت کنند. دانشجو باید وقتی از دانشگاه خارج میشود، بتواند همان روز اول وارد کارگاه یا کارخانه شود و کار عملی انجام دهد. این یعنی آموزش هدفمند.
وی پیشنهاد ایجاد یک مرکز مشترک مهارتآموزی میان دانشگاهها و صنایع استان را مطرح کرد؛ مرکزی که بتواند دورههای تخصصی، کارورزیهای واقعی و آموزشهای مبتنی بر نیاز بازار را ارائه دهد. که چنین مرکزی میتواند نقش مهمی در کاهش بیکاری و افزایش کیفیت تولید ایفا کند.
نماینده خانه کارگردر امور آموزشی گلستان همچنین اعلام کرد که این مجموعه آماده همکاری با دانشگاهها و صنایع برای طراحی دورههای مهارتی جدید است. یکی از مهمترین حقوق امروز، داشتن مهارتهایی است که منجر به اشتغال پایدار شود.