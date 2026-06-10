رئیس کانون کارفرمایان گلستان:
با مهارتافزایی هدفمند میتوانیم اشتغال واقعی ایجاد کنیم/همکاری با دانشگاه علمیکاربردی زمینهساز اشتغال پایدار است
رئیس کانون کارفرمایان گلستان گفت: با همافزایی ظرفیتهای صنعت و آموزشهای مهارتمحور، میتوان زمینه ایجاد فرصتهای شغلی گسترده و پایدار را برای جوانان گلستان فراهم کرد.همکاریای که میتواند مسیر اشتغالزایی استان را وارد مرحلهای تازه و عملیاتی کند.
به گزارش ایلنا از گلستان، محمد قدس مفیدی در دیدار با رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان گلستان با اشاره به نیاز جدی واحدهای تولیدی و خدماتی استان به نیروی انسانی ماهر گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، صنایع استان به نیروهای متخصص، آموزشدیده و مهارتمحور نیاز دارند. دانشگاه علمیکاربردی میتواند شریک اصلی ما در تربیت چنین نیروهایی باشد. ما آمادهایم نیازهای واقعی کارفرمایان را به دانشگاه منتقل کنیم تا دورهها و آموزشها دقیقاً مطابق با نیاز بازار کار طراحی شود.
وی افزود: حضور دانشگاه در کنار بخش کارفرمایی میتواند به افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای آموزشی، ارتقای کیفیت تولید و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار کمک کند.
وی افزود: با اجرای برنامههای مشترک، از جمله طراحی دورههای مهارتی، برگزاری کارگاههای تخصصی، ایجاد فرصتهای کارآموزی و استفاده از مدیران صنعتی بهعنوان مدرس، میتوان زمینه اشتغالزایی گستردهتری را برای جوانان فراهم کرد.
حمید رضا عسگری رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان گلستان در این دیدار اظهارکرد: دانشگاه علمیکاربردی مأموریت دارد آموزشهای مهارتی را بر اساس نیاز صنعت ارائه دهد. همکاری با کانون کارفرمایان این امکان را فراهم میکند که دورهها، کارگاهها و برنامههای آموزشی ما کاملاً منطبق با نیاز واقعی بازار کار باشد. ما آمادهایم ظرفیتهای علمی، آموزشی و کارگاهی دانشگاه را در اختیار بخش کارفرمایی قرار دهیم.
وی افزود: حضور کارفرمایان در کنار دانشگاه میتواند به بهروزرسانی سرفصلها، استفاده از مدیران صنعتی بهعنوان مدرس، و ایجاد مسیرهای کارآموزی و اشتغال برای دانشجویان منجر شود؛ اقدامی که میتواند فاصله میان دانشگاه و بازار کار را به حداقل برساند.
وی افزود: طراحی دورههای آموزشی مشترک بر اساس نیاز صنایع- برگزاری کارگاههای مهارتافزایی برای کارکنان واحدهای اقتصادی- ایجاد فرصتهای کارآموزی، کارورزی و اشتغال برای دانشجویان- استفاده از مدیران و متخصصان صنعتی در آموزشهای مهارتی- اجرای پروژههای پژوهشی کاربردی برای حل مسائل صنعت و… را میتوانیم باهمکاری هم برگزار کنیم.
وی گفت: این همکاری میتواند به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهرهوری واحدهای اقتصادی و تربیت نیروی کار متخصص کمک کند. پیوند صنعت و دانشگاه یکی از مؤثرترین مسیرها برای توسعه اقتصادی استان است.
وی افزود: آماده هستیم درآینده نزدیک یک تفاهم نامه همکاری با کانون کارفرمایان استان انجام دهیم و این مدل همکاری میتواند بهعنوان یک الگوی موفق در سطح کشور مطرح شود که نقش مهمی در کاهش بیکاری، افزایش بهرهوری و توسعه پایدار استان ایفا کند.