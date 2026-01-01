به گزارش ایلنای گلستان، محمد حسن حسنی گفت: در ارزیابی عملکردهای جهاد آبرسانی روستایی در سطح ملی، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان توانست با کسب جایگاه چهارم در کشور، عملکرد موفقی در مستندسازی و اطلاع‌رسانی اقدامات آبرسانی روستایی از خود به ثبت برساند. این ارزیابی که بر اساس ۹ ماه فعالیت‌های خبری جهاد آبرسانی در سطح کشور تهیه شده، نشان می‌دهد آبفای گلستان با رویکردی هدفمند در اطلاع‌رسانی، هماهنگی مؤثر بین بخش‌های فنی و روابط عمومی و انعکاس میدانی اقدامات، عملکرد مثبتی داشته است.

وی گفت: در این ارزیابی، تأکید زیادی بر اهمیت جهاد تبیین و امیدآفرینی از طریق روایت صحیح خدمات‌رسانی به مناطق روستایی شده است. همچنین، نقش مدیران عامل شرکت‌ها در تقویت فرآیندهای اطلاع‌رسانی و تأمین منابع مالی برای دفاتر روابط عمومی مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین رسانه‌ای، مستندسازی دقیق پروژه‌های آبرسانی روستایی و انتشار مستمر نتایج اقدامات با هماهنگی مدیران فنی پروژه‌ها، به‌عنوان عوامل مؤثر در ارتقای سطح اطلاع‌رسانی شرکت‌های آبفا شناخته شده است. شرکت آب و فاضلاب گلستان با ادامه این رویکرد، در مسیر تقویت جایگاه خود در حوزه جهاد آبرسانی و اطلاع‌رسانی گام‌های مؤثری برداشته است.

