تفاهمنامه همکاری مشترکی میان پارک علم و فناوری گلستان و استانداری سمرقند جمهوری ازبکستان به امضا رسید
در راستای توسعه تعاملات بینالمللی و گسترش همکاریهای فناورانه و اقتصادی، تفاهمنامه همکاری مشترکی میان پارک علم و فناوری گلستان و استانداری سمرقند جمهوری ازبکستان به امضا رسید.
به گزارش ایلنای گلستان، این این سند همکاری به امضای نسیبه حاجیلری، معاون فناوری پارک علم و فناوری گلستان و ناظر ابراهیموف علیوویچ، معاون استاندار سمرقند در امور اقتصادی و رئیس انجمن بازرگانان ولایت سمرقند رسید.
این همکاری بستر مناسبی برای تجاریسازی محصولات فناورانه، انتقال دانش فنی، ایجاد شبکههای تجاری مشترک و تسهیل ورود شرکتهای گلستانی به بازارهای خارجی فراهم میکند و نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده اقتصاد دانشبنیان استان خواهد داشت.
گفتنی است ناظر ابراهیموف علیوویچ به منظور سفر به استان گلستان، دستور ویژه از استاندار سمرقند دریافت کرده است که نشاندهنده اهمیت این همکاری در سطح مدیریتی دو منطقه است.
کشور ازبکستان بهویژه بهعنوان یکی از اقتصادهای در حال رشد آسیای مرکزی و پل ارتباطی با بازار کشورهای منطقه، ظرفیت بالایی برای پذیرش محصولات فناورانه، صنعتی و دانشبنیان ایران دارد؛ نزدیکی فرهنگی، نیاز بازار ازبکستان به فناوریهای نوین و حمایت ساختارهای دولتی آن کشور از همکاریهای اقتصادی، این تفاهمنامه را به فرصتی ارزشمند برای افزایش صادرات محصولات دانشبنیان استان گلستان و حضور پایدار در بازار آسیای مرکزی تبدیل کرده است.