۵۵۲۱۱ خانواده کمیته امداد گلستان مشمول تخفیف قبوض آب وبرق مصرفی شدند

به گزارش ایلنای گلستان، عیسی بابائی، گفت: براساس آیین‌نامه اجرایی بند «ی» تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بهای برق مشترکان کم‌مصرف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی (در سقف مصرف ۵۰ درصد الگوی مصرف) برابر صفر و در بخش آب نیز، صورتحساب مشترکان کم‌مصرف (مشترکین خانگی با مصرف تا یک سوم الگوی مصرف تعیین شده موضوع تبصره ۴ ماده ۱ قانون توسعه و بهینه‌سازی مصرف آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب ۱۳۹۴) تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی از تخفیف ۱۰۰ درصد اعلام بهره‌مند می‌شوند.

بابائی افزود: در شش ماهه اول سال جاری ۵۹۶۰۸ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان به دلیل رعایت الگوی مصرف مشمول بخشودگی هزینه مصرفی برق خود به ارزش ۹ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان شدند. درهمین راستا ۵۰۸۱۵ خانوار نیز بدلیل رعایت الگوی مصرف آب، از بخشودگی ۶ میلیارد و ۸۷۰ میلیونی بهره‌مند شدند.

