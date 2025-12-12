ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی معدنی در گلستان

به گزارش خبرنگار ایلنا گلستان، حسین فندرسکی در نشست بررسی مشکلات تولیدی معدنی در شهرستان علی‌آباد کتول اظهار کرد: واحدهای تولیدی معدنی در استان و به‌خصوص در شهرستان علی‌آباد کتول با مشکلات زیادی مواجه هستند. در این راستا، برای بهبود، تقویت، افزایش اشتغال و تولید و کاهش بیکاری، ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی مشکلات و چالش‌های تولیدکنندگان را رفع کنند.

وی افزود: مسئولین مرتبط باید بستر سرمایه‌گذاری و مطالعه و همچنین کاربردی کردن مواد استحصالی از معادن را فراهم کنند. حضور و حمایت مسئولان استانی به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی، معدنی و فنی‌حرفه‌ای، نقش مؤثری در رفع مشکلات مردم و توسعه اشتغال خواهد داشت.

حسین طلوعیان، مدیر اجرایی خانه معدن استان، در این نشست اظهار کرد: باید از خام‌فروشی در تولیدات معدنی و صنعتی جلوگیری شود و در بهره‌مندی از صنایع تبدیلی و تکمیلی، تکمیل زنجیره تولید با توسعه صنایع هم‌خوانی ندارد. ایجاد صنایع تبدیلی معدنی نه‌تنها مانع خام‌فروشی خواهد شد، بلکه مسیر توسعه پایدار را هموار می‌کند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب درباره استفاده از ظرفیت معادن همواره تأکید کرده‌اند. در این شرایط باید با تعامل، هم‌افزایی، همراهی و همکاری دستگاه‌های متولی و ذی‌ربط مسائل و مشکلات در این خصوص مرتفع شود. معادن تأمین‌کننده مواد اولیه موردنیاز بسیاری از صنایع هستند و شکوفایی ظرفیت‌های معدنی گلستان نیازمند حمایت ویژه دولت جهادی است.

طلوعیان گفت: ایجاد صنایع تبدیلی معدنی می‌تواند تولید را از رکود خارج کند و گلستان را به قطب صنعتی شمال کشور تبدیل کند.

