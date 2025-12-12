رئیس خانه معدن استان خبرداد:
ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی معدنی در گلستان
رئیس خانه معدن گلستان گفت: ضرورت دارد که صنایع تبدیلی معدنی در گلستان ایجاد شود و دیگر مشکلات خامفروشی در استان نداشته باشیم. با راهاندازی صنایع تکمیلی معدنی، هزاران فرصت شغلی جدید در استان ایجاد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا گلستان، حسین فندرسکی در نشست بررسی مشکلات تولیدی معدنی در شهرستان علیآباد کتول اظهار کرد: واحدهای تولیدی معدنی در استان و بهخصوص در شهرستان علیآباد کتول با مشکلات زیادی مواجه هستند. در این راستا، برای بهبود، تقویت، افزایش اشتغال و تولید و کاهش بیکاری، ضرورت دارد دستگاههای اجرایی مشکلات و چالشهای تولیدکنندگان را رفع کنند.
وی افزود: مسئولین مرتبط باید بستر سرمایهگذاری و مطالعه و همچنین کاربردی کردن مواد استحصالی از معادن را فراهم کنند. حضور و حمایت مسئولان استانی بهویژه در حوزههای صنعتی، معدنی و فنیحرفهای، نقش مؤثری در رفع مشکلات مردم و توسعه اشتغال خواهد داشت.
حسین طلوعیان، مدیر اجرایی خانه معدن استان، در این نشست اظهار کرد: باید از خامفروشی در تولیدات معدنی و صنعتی جلوگیری شود و در بهرهمندی از صنایع تبدیلی و تکمیلی، تکمیل زنجیره تولید با توسعه صنایع همخوانی ندارد. ایجاد صنایع تبدیلی معدنی نهتنها مانع خامفروشی خواهد شد، بلکه مسیر توسعه پایدار را هموار میکند.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب درباره استفاده از ظرفیت معادن همواره تأکید کردهاند. در این شرایط باید با تعامل، همافزایی، همراهی و همکاری دستگاههای متولی و ذیربط مسائل و مشکلات در این خصوص مرتفع شود. معادن تأمینکننده مواد اولیه موردنیاز بسیاری از صنایع هستند و شکوفایی ظرفیتهای معدنی گلستان نیازمند حمایت ویژه دولت جهادی است.
طلوعیان گفت: ایجاد صنایع تبدیلی معدنی میتواند تولید را از رکود خارج کند و گلستان را به قطب صنعتی شمال کشور تبدیل کند.