گلستان در مسیر تبدیل شدن به قطب صنعت بازی در کشور

به گزارش ایلنای گلستان، احمد گلچین گفت: میزبانی هفتمین دوره جایزه بازی‌های جدی برای استان گلستان یک فرصت ارزشمند است. گلستان به‌واسطه تنوع فرهنگی، ظرفیت‌های هنری، حضور جوانان خلاق و جایگاه جغرافیایی ممتاز، توانسته به یکی از کانون‌های مناسب برگزاری رویدادهای نوآورانه تبدیل شود.

وی گفت: طبق بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان اصفهان بازی ابزاری برای انتقال پیام هست بر همین اساس این رویداد می‌تواند پیوند میان هنر، فناوری و آموزش را تقویت کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک زیست‌بوم پویا در حوزه بازی‌سازی باشد. ما در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تلاش کرده‌ایم نقش تسهیل‌گر داشته باشیم؛ یعنی زمینه ارتباط میان هنرمندان، دانشگاه‌ها و مراکز نوآوری را از طریق سامانه همگرا (این سامانه‌ای هست که کل صنعت بازی افراد و تسهیلات و ساختار حمایتی در داخل آن هست) فراهم کنیم تا جوانان بازی‌ساز بتوانند از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان و کشور بهره ببرند.

وی افزود: یکی از اهداف مهم ما این است که حمایت‌ها تنها محدود به زمان برگزاری هکاتون نباشد؛ بلکه تیم‌های برتر پس از پایان رویداد نیز به شتاب دهنده‌ها، مراکز نوآوری و سرمایه‌گذاران معرفی شوند تا ایده‌هایشان به محصول قابل عرضه تبدیل شود و استان گلستان تبدیل به قطب آموزش و توسعه صنعت بازی شود چراکه این صنعت دارای ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی و ارز آوری دارد و جوانان گلستان بتوانند الگویی برای سایر استان‌ها در جهت پیشرفت این صنعت بشوند.

وی بیان کرد: بازی‌های جدی در حوزه فرهنگ، آموزش و حتی سلامت نقش مهمی دارند و می‌توانند ابزار مؤثری برای انتقال مفاهیم، ارتقای مهارت‌ها و ترویج ارزش‌های فرهنگی باشند. به همین دلیل ما نگاه جدی‌تری به توسعه این حوزه داریم.

وی تصریح کرد: گلستان ظرفیت حمایت از استعدادهای نو را دارد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره در کنار آن‌هاست تا ایده‌هایشان را به واقعیت تبدیل کنند. امیدواریم این رویداد زمینه‌ای برای درخشش هرچه بیشتر جوانان استان در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

