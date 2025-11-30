مدیرکل کار استان:
ایمنی و سلامت کارگران معدن در گلستان در اولویت ما است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با تأکید بر اهمیت ایمنی به عنوان خط قرمز این ادارهکل گفت: صیانت از سلامت کارگران، از اولویتهای اصلی ماست.
به گزارش ایلنا گلستان، ایوب هلاکو در دیدار با مدیران و نمایندگان کارگران معدن تخت مینودشت با اشاره به مشکلات و مطالبات معدنکاران افزود: ماهیت کار در معدن سخت و زیانآور است و کارگران حق دارند عناوین شغلیشان در لیست بیمه اعمال شود تا از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیانآور بهرهمند شوند.
هلاکو تصریح کرد: این اقدامات میتواند امید و انگیزه کارگران را افزایش دهد. موضوع ایمنی بهطور جدی پیگیری میشود و بازرسان کار هر هفته وضعیت ایمنی معادن را پایش میکنند.
در ادامه موسی بیباک، معاون روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، از برگزاری دوره آموزشی برای کارگران معدن تخت خبر داد و گفت: این دوره با همکاری مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار گلستان و ادارهکل آموزش فنی و حرفهای برگزار خواهد شد. امیدواریم با اثربخشی این دورهها، شاهد ارتقای سلامت و امنیت شغلی کارگران باشیم.