خبرگزاری کار ایران
مدیرکل کار استان:

ایمنی و سلامت کارگران معدن در گلستان در اولویت ما است

ایمنی و سلامت کارگران معدن در گلستان در اولویت ما است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با تأکید بر اهمیت ایمنی به عنوان خط قرمز این اداره‌کل گفت: صیانت از سلامت کارگران، از اولویت‌های اصلی ماست.

به گزارش ایلنا گلستان، ایوب هلاکو در دیدار با مدیران و نمایندگان کارگران معدن تخت مینودشت با اشاره به مشکلات و مطالبات معدن‌کاران افزود: ماهیت کار در معدن سخت و زیان‌آور است و کارگران حق دارند عناوین شغلی‌شان در لیست بیمه اعمال شود تا از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان‌آور بهره‌مند شوند. 

هلاکو تصریح کرد: این اقدامات می‌تواند امید و انگیزه کارگران را افزایش دهد. موضوع ایمنی به‌طور جدی پیگیری می‌شود و بازرسان کار هر هفته وضعیت ایمنی معادن را پایش می‌کنند. 

در ادامه موسی بی‌باک، معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، از برگزاری دوره آموزشی برای کارگران معدن تخت خبر داد و گفت: این دوره با همکاری مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار گلستان و اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای برگزار خواهد شد. امیدواریم با اثربخشی این دوره‌ها، شاهد ارتقای سلامت و امنیت شغلی کارگران باشیم.

