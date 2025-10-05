۴۷ درصد جمعیت گلستان در  روستا سکونت دارند

به گزارش ایلنای گلستان، علی اصغر طهماسبی گفت: در چارچوب طرح ملی جوانی جمعیت ۴۴ هزار و ۵۴۰ واحد مسکونی در کشور به بهره‌برداری رسیده که سهم گلستان از این تعداد پنج هزار و ۴۰۰ واحد بوده شامل هزار و ۸۰۰ واحد شهری و سه هزار و ۶۰۰ واحد روستایی است.

وی با اشاره به بافت جمعیتی استان که ۴۷ درصد آن را روستاییان تشکیل می‌دهند گفت: به همت دولت چهاردهم و تلاش بی‌وقفه اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، هزار و ۱۴۸ واحد روستایی در مدت کوتاهی به مرحله بهره‌برداری رسید که این واحدها نه تنها سرپناهی امن برای خانواده‌های جوان فراهم می‌کند، بلکه گامی مؤثر در جهت افزایش جمعیت و حفظ بافت روستایی است.

استاندار گلستان افزود: در همین راستا، ۷۶۰ قطعه زمین به شهروندان واگذار شده و ارتباطات مؤثری برای تأمین زمین در قالب طرح‌های جوانی جمعیت، تغییر کاربری، مسکن محرومین، نهضت ملی مسکن و مسکن ایثارگران برقرار شده است.

طهماسبی ادامه داد: استان گلستان با شناسایی ۴۶۵ هکتار زمین، تاکنون ۱۵۰ هکتار را برای ساخت مسکن شهری و روستایی تغییر کاربری داده و در خدمت مردم خواهیم بود.

