خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار گلستان:

۴۷ درصد جمعیت گلستان در  روستا سکونت دارند

۴۷ درصد جمعیت گلستان در  روستا سکونت دارند
کد خبر : 1695990
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار گلستان گفت: ۴۷ درصد جمعیت گلستان در  روستا سکونت دارند ومتعهدیم تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، عدالت را در آخرین نقطه مرزی استان محقق کنیم.

به گزارش ایلنای گلستان، علی اصغر طهماسبی گفت: در چارچوب طرح ملی جوانی جمعیت ۴۴ هزار و ۵۴۰ واحد مسکونی در کشور به بهره‌برداری رسیده که سهم گلستان از این تعداد پنج هزار و ۴۰۰ واحد بوده شامل هزار و ۸۰۰ واحد شهری و سه هزار و ۶۰۰ واحد روستایی است.

وی با اشاره به بافت جمعیتی استان که ۴۷ درصد آن را روستاییان تشکیل می‌دهند گفت: به همت دولت چهاردهم و تلاش بی‌وقفه اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، هزار و ۱۴۸ واحد روستایی در مدت کوتاهی به مرحله بهره‌برداری رسید که این واحدها نه تنها سرپناهی امن برای خانواده‌های جوان فراهم می‌کند، بلکه گامی مؤثر در جهت افزایش جمعیت و حفظ بافت روستایی است. 

استاندار گلستان افزود: در همین راستا، ۷۶۰ قطعه زمین به شهروندان واگذار شده و ارتباطات مؤثری برای تأمین زمین در قالب طرح‌های جوانی جمعیت، تغییر کاربری، مسکن محرومین، نهضت ملی مسکن و مسکن ایثارگران برقرار شده است. 

طهماسبی ادامه داد: استان گلستان با شناسایی ۴۶۵ هکتار زمین، تاکنون ۱۵۰ هکتار را برای ساخت مسکن شهری و روستایی تغییر کاربری داده و در خدمت مردم خواهیم بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی