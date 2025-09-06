خبرگزاری کار ایران
استاندار گلستان:

نوسازی ناوگان تولید دخانیات در گلستان ضروری است

استاندارگلستان گفت: نوسازی ناوگان تولید دخانیات در استان گلستان ضروری است. افزایش تولید دخانیات و ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان گلستان دراولویت دخانیات کشور باشد.

به گزارش ایلنای گلستان، علی اصغر طهاسبی (عصر امروز) در دیدار بامدیر عامل شرکت دخانیات کشور گفت: نوسازی خط تولید و افزایش تولید دخانیات گلستان، ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان تبدیل وضعیت ۲۰ کارگر و ۱۰ مروج و ارزیاب و پرداخت به موقع مطالبات توتونکاران پیگیری آن‌ها در اولویت دخانیات کشور باشد. 

استاندار گلستان همچنین در این دیدار بر ضرورت بهره‌گیری از تمام توان و ظرفیت کارخانه‌ها به ویژه کارخانه‌های دخانیات استان اشاره و تاکید کرد: بهره‌گیری از توانمندی و ظرفیت صادراتی استان گلستان  یکی از ضروریات توسعه تجارت به ویژه در بخش دخانیات است. نوسازی ناوگان تولید دخانیات در استان گلستان ضروری است. 

مدیرعامل شرکت دخانیات نیز تاکید کرد: گلستان قطب‌های مهم و محور تولید توتون در کشور محسوب می‌شود. 

فرداد امیراسکندری بیان کرد: روزانه ۴و نیم میلیون نخ در مجتمع دخانیات گلستان تولید می‌شود. طبق برنامه‌ریزی انجام شده به زودی تولید محصولات جدید و با کیفیت‌تر در کارخانه تولید دخانیات گلستان آغاز خواهد شد.

