خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

سود وام بانکی با درآمد تولیدکنندگان همخوانی ندارد

سود وام بانکی با درآمد تولیدکنندگان همخوانی ندارد
کد خبر : 1677062
لینک کوتاه کپی شد.

عضو هئیت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی گلستان گفت: سود وام بانکی با درآمد تولیدکنندگان همخوانی ندارد و متاسفانه بانک‌ها  سودهای فزاینده‌ای را در قبال ارائه تسهیلات از تولیدکنندگان می‌گیرند.

رسول گرگیج با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: امروزه حمایت از تولید و صادرات محصولات داخلی نیاز اصلی کشور است ولی متاسفانه تاکنون در این دو حوزه ضعیف عمل شده است. در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی فعال نیستند و یا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می‌کنند. 

وی افزود: در حال حاضر تسهیلاتی که به تولید کنندگان داده می‌شود در عمل اتفاق خاصی در اقتصاد پدیدار نمی‌شود و بسیاری از تولید کنندگان  تمایلی به دریافت تسهیلات ندارند.  بنابراین برای اشتغال‌زایی چاره‌ای جز اصلاح نظام بانکی  و ارائه تسهیلات با نرخ کم به تولیدکنندگان نداریم. 

گرگیج بیان کرد: زمانی که تسهیلات ارزان قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد واحدهای تولیدی نابود می‌شوند. دولت مجری حمایت از تولید داخلی است و باید در قالب لایحه موانع موجود را اصلاح و در صورت لزوم حذف کند. 

وی گفت: سودهای بانکی علاوه بر تحریم‌ها به صنعت ضربه زده است و حل مشکلات بدهی تسهیلات صنعتی در نظام بانکی، راه حل اساسی رونق تولید در ایران است. 

وی تصریح کرد: قطعی‌های مکرر برق چالش‌های جدی برای تولید ایجاد کرده است و واحد‌های تولیدی دیگر با توان کامل تولید نمی‌کنند و از رقابت عقب مانده اند. قطعی برق برای بخش‌های مختلف اقتصادی، به ویژه صنایع تولیدی و خدماتی، تبعات سنگینی به همراه دارد. 

وی گفت: بخاطر قطعی برق بسیای از کارخانجات شیفت دوم خود را تعطیل کرده‌اند و بسیاری از کارگران شغل خود را از دست داده اند. این قطعی‌های برق به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی و بازدهی تولید تأثیرگذار گذاشته است. 

وی خاطرنشان کرد: دولت به واحد‌های تولیدی و کارخانجات توصیه می‌کند که ژنراتورها و منابع ذخیره انرژی خریداری کنند ولی این تجهیزات که عموماً هزینه‌های بالایی دارند. نیاز به نگهداری و تعمیرات دوره‌ای و مهتر از ان تامین سوخت است که بسیاری از تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور