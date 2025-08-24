در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
سود وام بانکی با درآمد تولیدکنندگان همخوانی ندارد
عضو هئیت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی گلستان گفت: سود وام بانکی با درآمد تولیدکنندگان همخوانی ندارد و متاسفانه بانکها سودهای فزایندهای را در قبال ارائه تسهیلات از تولیدکنندگان میگیرند.
رسول گرگیج با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: امروزه حمایت از تولید و صادرات محصولات داخلی نیاز اصلی کشور است ولی متاسفانه تاکنون در این دو حوزه ضعیف عمل شده است. در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی فعال نیستند و یا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت میکنند.
وی افزود: در حال حاضر تسهیلاتی که به تولید کنندگان داده میشود در عمل اتفاق خاصی در اقتصاد پدیدار نمیشود و بسیاری از تولید کنندگان تمایلی به دریافت تسهیلات ندارند. بنابراین برای اشتغالزایی چارهای جز اصلاح نظام بانکی و ارائه تسهیلات با نرخ کم به تولیدکنندگان نداریم.
گرگیج بیان کرد: زمانی که تسهیلات ارزان قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد واحدهای تولیدی نابود میشوند. دولت مجری حمایت از تولید داخلی است و باید در قالب لایحه موانع موجود را اصلاح و در صورت لزوم حذف کند.
وی گفت: سودهای بانکی علاوه بر تحریمها به صنعت ضربه زده است و حل مشکلات بدهی تسهیلات صنعتی در نظام بانکی، راه حل اساسی رونق تولید در ایران است.
وی تصریح کرد: قطعیهای مکرر برق چالشهای جدی برای تولید ایجاد کرده است و واحدهای تولیدی دیگر با توان کامل تولید نمیکنند و از رقابت عقب مانده اند. قطعی برق برای بخشهای مختلف اقتصادی، به ویژه صنایع تولیدی و خدماتی، تبعات سنگینی به همراه دارد.
وی گفت: بخاطر قطعی برق بسیای از کارخانجات شیفت دوم خود را تعطیل کردهاند و بسیاری از کارگران شغل خود را از دست داده اند. این قطعیهای برق به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیتهای اقتصادی و بازدهی تولید تأثیرگذار گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: دولت به واحدهای تولیدی و کارخانجات توصیه میکند که ژنراتورها و منابع ذخیره انرژی خریداری کنند ولی این تجهیزات که عموماً هزینههای بالایی دارند. نیاز به نگهداری و تعمیرات دورهای و مهتر از ان تامین سوخت است که بسیاری از تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است.