خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری اینچه‌برون:  

۱۰۲ فقره درخواست سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اینچه برون ثبت شده است

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری اینچه‌برون گفت:  تاکنون ۱۰۲ فقره درخواست سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اینچه برون ثبت شده است و ۲۵ مورد مدارک تکمیل و در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار ایلنای گلستان، حسن ملک حسینی درنشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: در سال  ۱۴۰۰ اینچه‌برون به عنوان منطقه آزاد تصویب شد و  اینچه برون به دلیل موقعیت استراتژیک خود، کوتاه‌ترین مسیر ترانزیتی به چین (۱۲ تا ۱۳ روز) و روسیه (۷ تا ۸ روز) را فراهم می‌کند. 

وی ادامه داد: منطقه آزاد اینچه برون می‌تواند گره‌گشای مسیر ترانزیت شرق و غرب در قلب تحولات جهانی باشد. طی سالهای اخیر اقدامات جدی  در زمینه  نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و مغزافزاری و… برای استقرار و فعال‌سازی سازمان منطقه آزاد صورت گرفته است. 

ملک حسینی تصریح کرد:  ۲ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۸ میلیون دلار درمنطقه آزاد اینجه برون صادر شده است. زون‌های تجاری، گردشگری، پتروشیمی، متالورژی و صنعتی برای اینچه‌برون تعریف و مصوب شده‌اند. 

وی افزود: پروژه تیرپارک منطقه آزاد اینچه برون با سرمایه گزاری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان یکی از پروژه‌هایی این که تاکنون حدود ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. زیرساخت‌های اقتصادی اینچه‌برون گامی بلند در دل تحریم‌ها است.

