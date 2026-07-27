از جشنواره تابستانی تا کمپین سالانه گردشگری کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، درنشستی که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با کارگزاران و مجریان تورهای گردشگری جزیره کیش برگزار شد معاون گردشگری این سازمان با اشاره به نتایج همکاری منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی در سال گذشته گفت: برگزاری نشست‌های مستمر هم‌اندیشی با فعالان صنوف مختلف و استفاده از دیدگاه بزرگان این صنعت، نتایج بسیار خوبی به همراه داشت و بخشی از این دستاوردها در آمار ورود و اقامت گردشگران قابل مشاهده است.

رکوردشکنی گردشگری کیش با همراهی بخش خصوصی

وی افزود: سال پیش هم بعد از جنگ ۱۲روزه با همکاری مستمر بخش خصوصی در شهریور، مهر و آبان ۱۴۰۴، رکورد ماه‌های مشابه در تاریخ گردشگری کیش شکسته شد و قطعا می‌توانیم این تجربه را تکرار کنیم. این موفقیت حاصل یک همکاری گروهی بود و کارگزاران و مجریان تورهای گردشگری که در خط مقدم ورود گردشگر به جزیره قرار دارند، نقش مؤثری در دستیابی به آن ایفا کرده اند.

نقش تعیین‌کننده مجریان تور در ورود گردشگر

وی خطاب به کارگزاران و مجریان تورهای گردشگری گفت: شما ذی‌نفعان و فعالان اصلی این صنعت و پیشران ورود گردشگر به جزیره هستید و نقش شما در تحقق برنامه‌های گردشگری تعیین‌کننده است.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، مرور شرایط موجود، شنیدن پیشنهادها و بررسی مطالبات فعالان گردشگری را از اهداف اصلی این نشست برشمرد و افزود: فعالان این حوزه شناخت دقیقی از شرایط گردشگری کشور دارند و انتظار داریم پیشنهادهای خود را برای تقویت گردشگری کیش، جزایر و دیگر مقاصد جنوب کشور ارائه کنند.

وی ادامه داد: برای سازمان منطقه آزاد کیش اهمیت دارد که بداند کارگزاران و مجریان تورهای گردشگری چه برنامه‌هایی را پیشنهاد می‌دهند و چه اقداماتی را در نظر دارند و چه مطالباتی از این سازمان دارند تا بتوانیم در چارچوب اختیارات خود، مسیر اجرای برنامه‌ها را تسهیل کنیم.

حسنلو با اشاره به انجام برخی هماهنگی‌ها در جزیره تصریح کرد: امسال هم برای هر سه مثلث توسعه گردشگری کیش یعنی کمپین و رویداد، مدیریت پروازها و وام خرد، برنامه‌ طراحی شده است. وام‌ سال قبل به ۵۰ تا ۲۰۰میلیون افزایش پیدا می‌کند. کمپینی سالانه نیز طراحی شده و محدود به تابستان نخواهد بود و الگوی جذب گردشگر از طریق رویداد و نمایشگاه همچنان پیگیری خواهد شد.

برنامه مشترک برای تقویت گردشگری جنوب

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اهمیت حمایت از گردشگری مناطق جنوبی کشور اظهار کرد: گردشگری جنوب ایران نیازمند توجه و برنامه‌ریزی مشترک است و باید از منظر مسئولیت اجتماعی نیز برای حفظ و تقویت جریان سفر در این مناطق اقدام کنیم. یعنی ما این بار قصد داریم یک زنجیره در گردشگری جنوب شکل دهیم و تنها پیش نرویم.

وی افزود: یکی از برنامه‌های امسال، طراحی کمپینی مشترک با مقاصد گردشگری جنوب کشور است تا هم در شرایط باثبات و یا متغیر، به تقویت گردشگری منطقه کمک کند.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش افزود: انتظار داریم فعالان ملی این حوزه نیز پیشنهادهای خود را درباره تقویت گردشگری جنوب، رویکرد مناسب برای جزایر و راهکارهای افزایش سفر مطرح کنند و در خصوص نقش سازمان در تسهیل‌گری این سفرها نیز نظرات خود را اعلام کنند.

سه محور تقویت گردشگری کیش

حسنلو با اشاره به برنامه‌های تدوین‌شده در سال گذشته گفت: سه محور اصلی برای تقویت گردشگری تعریف شد که محور نخست، مدیریت دسترسی به جزیره بود؛ محوری که موضوع پروازها و دیگر مسیرهای ورود گردشگر را در بر می‌گیرد.

وی تأمین مالی سفر و ارائه تسهیلات را محور دوم این برنامه دانست و افزود: در شرایط اقتصادی کنونی، ممکن است سفر در اولویت‌های هزینه‌ای خانوار کمرنگ شود و میل به سفر الزاماً به انجام سفر منتهی نشود؛ ازاین‌رو، طراحی وام‌ها و ابزارهای اعتباری می‌تواند زمینه تبدیل تقاضای سفر به سفر واقعی را فراهم کند.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، تحریک تقاضا را محور سوم این برنامه عنوان کرد و گفت: تحریک تقاضا از طریق اجرای کمپین‌های تبلیغاتی، برگزاری رویدادهای جذاب و ارائه روایتی تازه از کیش دنبال می‌شود. برای هر سه محور در سال گذشته برنامه‌ریزی شد و این مسیر در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.

حسنلو در پایان با تأکید بر رویکرد تعاملی سازمان گفت: هدف ما این است که بیش از هر چیز، دغدغه‌ها، پیشنهادها و مطالبات کارگزاران و مجریان تورهای گردشگری را بشنویم و با همکاری و همیاری بخش خصوصی، علاوه بر تقویت جایگاه کیش، زمینه شکل‌گیری اتفاق‌های مؤثر در گردشگری جنوب کشور را فراهم کنیم. سازمان نیز آماده است در مسیر اجرای برنامه‌های مشترک، نقش تسهیل‌گر خود را ایفا کند.

تأکید بر استمرار نشست‌های مشترک با فعالان گردشگری

در ادامه این نشست، سعید یکه‌دهقان، مدیر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، بر استمرار جلسات هم‌اندیشی با فعالان گردشگری و پیگیری موضوعات مطرح‌شده در این نشست‌ها تأکید کرد.

وی گفت: برگزاری منظم، دوره‌ای و هدفمند نشست‌ها با فعالان گردشگری از دغدغه‌های سازمان است. هرچند تحولات و اتفاقات ماه‌های گذشته اجازه نداد بلافاصله پس از جلسه پیشین، این نشست‌ها را ادامه دهیم، سازمان پیگیر برگزاری مستمر جلسات و نتایج گفت‌وگوهای انجام‌شده است.

مدیر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش افزود: امیدواریم با پیگیری موضوعات مطرح‌شده و تداوم گفت‌وگو میان سازمان و فعالان این حوزه، در نشست‌های آینده شاهد نتایج ملموس این تعاملات و رونق بیشتر گردشگری جزیره باشیم.

یکه‌دهقان با قدردانی از حضور کارگزاران و مجریان تورهای گردشگری و همچنین تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر برگزاری این نشست‌ها اظهار کرد: در جلسه گذشته درباره برنامه‌ریزی برای تابستانی ویژه و متفاوت صحبت شد و فعالان گردشگری نیز با همراهی و مشارکت خود، در رقم خوردن تحولات این حوزه نقش داشتند.

وی در پایان تأکید کرد: تداوم این نشست‌ها و پیگیری موضوعات مطرح‌شده می‌تواند مسیر مؤثری برای تقویت تعامل میان سازمان و فعالان گردشگری و دستیابی به نتایج عملی در رونق گردشگری کیش فراهم کند.