پویش مردمی مقابله با پشه آئدس در کیش

پویش مردمی «کیش؛ همدل و پاکیزه» عصر جمعه با هدف ارتقای آگاهی عمومی و تقویت اقدامات پیشگیرانه در برابر پشه آئدس در جزیره کیش برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، پویش مردمی «کیش؛ همدل و پاکیزه» عصر جمعه با محوریت ارتقای دانش بهداشتی و پیشگیری از شکل‌گیری کانون‌های لاروگذاری پشه آئدس اجرا شد.

این برنامه با مشارکت مرکز بهداشت کیش، گروه مردمی دوستداران کیش و با حمایت شرکت عمران، آب و خدمات، به‌صورت منسجم و با رویکردی علمی و مبتنی بر پیشگیری برگزار شد.

در جریان این پویش، کارشناسان مرکز بهداشت با مراجعه خانه‌به‌خانه، آموزش‌های لازم درباره روش‌های پیشگیری از تکثیر پشه آئدس را ارائه کردند و توصیه‌های بهداشتی را در اختیار ساکنان قرار دادند. در نقاطی که احتمال لاروگذاری شناسایی شد، اقدامات تکمیلی از جمله سم‌پاشی هدفمند انجام گرفت.

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد مشارکت فعال شهروندان در این برنامه، بیانگر تقویت رویکرد سلامت‌محور و همکاری مؤثر جامعه در صیانت از بهداشت عمومی جزیره است. استمرار این همراهی، در کنار اجرای برنامه‌های کارشناسی، زمینه را برای تداوم ارتقای سلامت و بهداشت محیط شهری در کیش فراهم می‌سازد.

 

