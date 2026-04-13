به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دراین جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط تشکیل شد، بر لزوم تقویت تیم‌های میدانی، تداوم پایش‌های مستمر و گسترش عملیات بهسازی محیط در سطح جزیره تأکید شد.

دکتر محمدرضا رضانیا، سرپرست مرکز بهداشت کیش، با بیان اینکه رصد نقاط مستعد تکثیر پشه آئدس طی هفته‌های اخیر در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: مهار کامل این پشه مهاجم نیازمند همراهی و مشارکت فعالانه کیشوندان است و بدون این همکاری، تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی حذف آب‌های راکد در محیط‌های مسکونی و اماکن خصوصی را کلیدی‌ترین اقدام پیشگیرانه برشمرد و از آماده‌باش کامل تیم‌های بهداشت محیط برای رسیدگی فوری به گزارش‌های مردمی خبر داد.

رضانیا افزود: درصورت تماس و اعلام گزارش از سوی شهروندان با شماره 190، کارشناسان بهداشت در کوتاه‌ ترین زمان ممکن برای بررسی و رفع کانون‌های آلودگی به محل اعزام می‌شوند.

در پایان این نشست تخصصی، تداوم اطلاع‌رسانی عمومی، اجرای مستمر برنامه‌های آموزشی و تقویت نظارت‌های بهداشتی در مبادی ورودی جزیره به‌عنوان محورهای اصلی برنامه‌های آتی مورد تأکید قرار گرفت.