به گزارش ایلنا از یاسوج، " سیده رقیه پناهی " در نشست رسانه ای با بیان اینکه افتخارآفرینی استادان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در رتبه‌بندی دانشمندان برتر استنفورد برای همه ما تحسین برانگیز است، اظهارداشت: این موفقیت، نتیجه تلاش‌های مستمر و تعهد این پژوهشگران به پیشبرد مرز‌های دانش است.

وی افزود: حضور اساتید ارزشمند دانشگاه عاوم پزشکی یاسوج در این فهرست، باعث افتخار و مایه مباهات است و نشان می‌دهد که دانشگاه ما در مسیر درستی برای تبدیل شدن به یک قطب علمی در منطقه گام برمی‌دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تاکید براینکه این دانشگاه از تمامی ظرفیت‌های خود برای حمایت از پژوهشگران و ایجاد فضایی مساعد برای فعالیت‌های علمی بهره خواهد برد، خاطرنشان کرد: این رتبه‌بندی، تأثیرگذاری علمی پژوهشگران را بر اساس شاخص‌هایی مانند تعداد مقالات، تعداد استنادات و شاخص هرش (H-index) مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

پناهی افزود: این موفقیت، که با همکاری انتشارات الزویر و بر اساس داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس در سپتامبر ۲۰۲۵ انجام شده، نشان‌دهنده کیفیت و تأثیرگذاری بالای پژوهش‌های انجام‌شده در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است.

وی گفت: دکتر میلاد توسلی استادیار صنایع غذایی، دکتر محمد ذوالعدل دانشیار پرستاری ، دکتر آرش اسفرم دانشیار شیمی تجربه ، دکتر سید احمد موحدپور استادیار زیست فناوری پزشکی و دکتر محمد مرادی جو استادیار سیاست گذاری سلامت، پنج استادی هستند که در رتبه‌بندی دانشمندان برتر استنفورد بعنوان اساتید برتر جهان شناخته شده اند.

