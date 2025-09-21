خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت و گو با رسانه ها:

قرار گرفتن نام پنج استاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در رتبه‌بندی دانشمندان برتر استنفورد جهان

قرار گرفتن نام پنج استاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در رتبه‌بندی دانشمندان برتر استنفورد جهان
کد خبر : 1689211
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: نام پنج نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در فهرست دانشمندان برتر جهان در رتبه‌بندی معتبر دانشگاه استنفورد قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از یاسوج، " سیده رقیه پناهی " در نشست رسانه ای با بیان اینکه افتخارآفرینی استادان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در رتبه‌بندی دانشمندان برتر استنفورد برای همه ما تحسین برانگیز است، اظهارداشت:  این موفقیت، نتیجه تلاش‌های مستمر و تعهد این پژوهشگران به پیشبرد مرز‌های دانش است.

وی افزود: حضور اساتید ارزشمند دانشگاه عاوم پزشکی یاسوج در این فهرست، باعث افتخار و مایه مباهات است و نشان می‌دهد که دانشگاه ما در مسیر درستی برای تبدیل شدن به یک قطب علمی در منطقه گام برمی‌دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تاکید براینکه این  دانشگاه از تمامی ظرفیت‌های خود برای حمایت از پژوهشگران و ایجاد فضایی مساعد برای فعالیت‌های علمی بهره خواهد برد، خاطرنشان کرد:  این رتبه‌بندی، تأثیرگذاری علمی پژوهشگران را بر اساس شاخص‌هایی مانند تعداد مقالات، تعداد استنادات و شاخص هرش (H-index) مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

پناهی افزود:   این موفقیت، که با همکاری انتشارات الزویر و بر اساس داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس در سپتامبر ۲۰۲۵ انجام شده، نشان‌دهنده کیفیت و تأثیرگذاری بالای پژوهش‌های انجام‌شده در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است.

وی گفت:  دکتر میلاد توسلی استادیار صنایع غذایی، دکتر محمد ذوالعدل دانشیار پرستاری ، دکتر آرش اسفرم دانشیار شیمی تجربه ، دکتر سید احمد موحدپور استادیار زیست فناوری پزشکی و دکتر محمد مرادی جو استادیار سیاست گذاری سلامت، پنج استادی هستند که در رتبه‌بندی دانشمندان برتر استنفورد بعنوان اساتید برتر جهان شناخته  شده اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی