هادی عبداللهی، مدیرعامل این شرکت، در نشست انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با گروه اسنپ، ضمن ابراز خرسندی از این پیوند استراتژیک، به تشریح آخرین دستاوردهای بیمه دی پرداخت و اظهار داشت: بیمه دی بر اساس ارزیابی‌های نهادهای ناظر، هم‌اکنون رتبه نخست صنعت بیمه را در اختیار دارد و در رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی نیز در میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور، رتبه ۴۰ را کسب کرده است.

وی با اشاره به جهش چشمگیر در عملکرد مالی شرکت افزود: سال گذشته حجم فروش شرکت به ۶۵ هزار میلیارد تومان (همت) رسید و در دو ماه ابتدایی سال جاری‌ از کل سال قبل پیشی گرفت و اکنون به رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دست یافته‌ایم.

عبداللهی با تأکید بر اینکه بیمه دی به گواه بیمه مرکزی دارای سطح یک توانگری مالی (بالاترین سطح ایفای تعهدات مالی) است، ادامه داد: بیمه درمان تکمیلی خانواده معزز شهدا و صندوق بازنشستگی کشوری دو مگا‌پروژه اصلی ما هستند که بیمه دی را به وزنه سنگینی در صنعت درمان کشور تبدیل کرده است. با این حال، ما به دنبال نوین‌سازی مدل‌های کسب‌وکار و توسعه خرده‌فروشی هستیم.

وی در تشریح اهداف این همکاری مشترک خاطرنشان کرد: اسنپ به دو دلیل برای ما حائز اهمیت است؛ نخست به دلیل توان فنی و تخصصی و دوم، شخص مدیرعامل این مجموعه که فردی توانمند ، با دانش و از جامعه پرداخته افتخار ایثارگری است. ما در این تفاهم‌نامه، محصولات منعطفی از جمله بیمه‌های پیمایشی و کوتاه مدت (حتی در حد چند ساعت) را برای رانندگان طراحی کرده‌ایم که چهار محصول آن هم‌اکنون آماده بهره‌برداری است.

مدیرعامل بیمه دی با اشاره به تغییرات ساختاری در پرتفوی شرکت گفت: سهم پرتفوی بنیاد شهید از ۸۶ درصد به ۴۶ درصد در سال گذشته کاهش یافته و در چهار ماهه امسال نیز به زیر ۴۰ درصد رسیده ، پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال به زیر یک‌سوم برسد. با این حال، حتی اگر این سهم به زیر ۵ درصد سهم کل پرتفوی شرکت هم برسد، رسالت اصلی ما که خدمت‌رسانی به جامعه معزز ایثارگری است، نه تنها فراموش نخواهد شد بلکه مصمم به خدمت با کیفیت به این جامعه عزیز هستیم. تمرکز ما اکنون بر حاکمیت داده و مشتری‌مداری است؛ موضوعی که در طراحی خدمات اپلیکیشن «دی‌دار» با ۱۰۵ نوع خدمت، سرلوحه کار ما قرار گرفته است.

در ادامه این نشست، محمد خلج، مدیرعامل گروه اسنپ، ضمن استقبال از این همکاری استراتژیک اظهار داشت: بسیار مفتخریم که با بیمه دی همکاری می‌کنیم. ما در گروه اسنپ به واسطه ارتباط مستقیم با جامعه بزرگ رانندگان، نیاز به محصولات بیمه‌ای جدید و فراتر از مدل‌های سنتی را احساس می‌کردیم. نتایج نیازسنجی‌ها به همکاران ما در بیمه دی ارجاع شد و آن‌ها راهکارهای نوینی را ارائه دادند.

خلج در پایان تصریح کرد: تمرکز اصلی ما در این همکاری، ارائه محصولات عینی و ملموس از جمله بیمه بدنه، بیمه‌های پیمایشی و روزانه، و بیمه حوادث راننده و مسافر است. هر دو مجموعه در حوزه فعالیت خود پیشتاز هستند و امیدواریم این تفاهم‌نامه سرآغاز عقد قراردادهای تخصصی‌تر و منشأ برکات برای صنعت حمل‌ونقل کشور و جامعه معزز ایثارگران باشد.

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