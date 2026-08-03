رونمایی از طرح « کیف پول مهارت - کاراکارت » فیلم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، رونمایی از طرح «کیف پول مهارت - کاراکارت» با مشارکت بانک تجارت، سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و شرکت کارت اعتباری ایران کیش با حضور آقای دکتر عارف معاون اول رییس جمهور

* کیف پول مهارت یک اعتبار اولیه و محرک است برای کسانی که انگیزه یادگیری دارند اما برای شروع مسیر آموزشی با محدودیت مالی مواجه هستند.

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