رونمایی از طرح « کیف پول مهارت - کاراکارت » فیلم
طرح «کیف پول مهارت - کاراکارت» با هدف تسهیل دسترسی به آموزشهای مهارتی و حمایت از افراد دارای محدودیت مالی، با مشارکت بانک تجارت، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و شرکت ایرانکیش رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، رونمایی از طرح «کیف پول مهارت - کاراکارت» با مشارکت بانک تجارت، سازمان فنی و حرفهای کشور و شرکت کارت اعتباری ایران کیش با حضور آقای دکتر عارف معاون اول رییس جمهور
* کیف پول مهارت یک اعتبار اولیه و محرک است برای کسانی که انگیزه یادگیری دارند اما برای شروع مسیر آموزشی با محدودیت مالی مواجه هستند.