به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان گیلان در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و صنعت، بر ضرورت هدایت هدفمند منابع به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌آفرین تأکید کرد و حمایت از واحدهای تولیدی، صنایع کوچک و متوسط و طرح‌های توسعه‌ای استان گیلان را از اولویت‌های اصلی بانک تجارت برشمرد.

دکتر اخلاقی با اشاره به مسئولیت اجتماعی بانک‌ها در مقطع کنونی، بر تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به تسهیلات، سرعت‌بخشی به روندهای پرداخت و تسویه و ارائه راهکارهای متناسب تأکید کرد و گفت: امیدواریم با تداوم جلسات کارشناسی بتوانیم به ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد گیلان کمک کرده و در کنار دولت و استانداری نقش مؤثرتری در تاب‌آوری اقتصادی و حفظ اشتغال در این استان داشته باشیم.

دکتر هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، نیز در این دیدار با قدردانی از رویکرد حمایتی بانک تجارت، نقش شبکه بانکی را در ایجاد ثبات و امید در فضای اقتصادی حائز اهمیت دانست و گفت: تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات می‌تواند به پویایی بیشتر اقتصاد استان کمک کند.

در پایان این نشست، طرفین بر شناسایی ظرفیت‌های استان و طراحی بسته‌های حمایتی متناسب با نیازهای بخش‌های مختلف اقتصادی تأکید کردند؛ اقدامی که می‌تواند در شرایط فعلی گامی مؤثر در جهت تقویت تاب‌آوری اقتصادی و حفظ روند تولید و اشتغال در استان گیلان باشد.

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