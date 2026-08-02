آکهى شماره ٢ مزایده وسایل نقلیه موسسه اعتبارى ملل

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، مؤسسه اعتبارى ملل در نظر دارد وسایل نقلیه قید شده در جدول ذیل را از طریق مزایده با شرایط وضوابط مندرج در سایت این موسسه به نشانى www.melalbank.ir به فروش رساند.

مهلت بازدید از خودروها وهمجنین ارسال مدارک وفرم پیشنهاد شرکت در مزایده از تاریخ ١٤٠٥/٠٥/١٧ لغایت ١٤٠٥/٠٥/٣١ از (ساعت ٠٩:٠٠ الى ١٧:٠٠) در آدرس ساختمان مرکزى موسسه اعتبارى ملل مى باشد.

تاریخ بازکشایى پاکات پیشنهاد ساعت ١٠:٠٠ صبح روز سه شنبه مورخ ١٤٠٥/٠٦/٠٣ به نشانى ساختمان مرکزى موسسه اعتبارى ملل خواهد بود.

متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند براى کسب اطلاعات بیشتراز طریق شماره تماس ٤١٦٣٩٤٣٧-٠٢١ (اداره پشتیبانى و امور نقلیه) تماس حاصل نمایند.

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