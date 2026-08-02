به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این موکب‌ها با هدف تسهیل سفر زائران و پاسخگویی به نیازهای آنان، علاوه بر مبادی مذکور در استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه و کردستان، در ورودی و سطح شهرهای مرزی این استان‌ها مستقر شده و با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

این مواکب که به‌منظور پشتیبانی از زائران برپا شده‌اند، علاوه بر فراهم‌سازی امکانات رفاهی، به زیرساخت‌های بانکی سیار مجهز شده‌ و از این طریق دغدغه‌ زائران برای تأمین نقدینگی و دسترسی به خدمات بانکی را برطرف می‌کنند.

همچنین، کارکنان و خادمان بانک رفاه کارگران در این مواکب با تدارک فضای مناسب برای پذیرایی، به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله (ع) بوده و تلاش می‌کنند تا با ارائه‌ خدماتی مطلوب، سفر زیارتی آسان‌تری را برای عاشقان حسینی فراهم آورند.

این بانک همچنین با هدف مشارکت اثربخش در برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم پیاده‌روی اربعین و تسهیل در استفاده هم‌وطنان و زائران ارجمند از پارکینگ‌های شهرستان مهران، تمامی این پارکینگ‌ها را به پوزهای اندرویدی و خودخوان پلاک خودرو تجهیز کرده است.