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پرداخت بیش از 12,000 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در تیر ماه سال جاری توسط بانک رفاه کارگران

پرداخت بیش از 12,000 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در تیر ماه سال جاری توسط بانک رفاه کارگران
کد خبر : 1821541
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جزئیات پرداخت تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه از سوی بانک رفاه کارگران در تیر ماه سال 1405، اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، باهدف تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و در راستای ایفای نقش مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی، بانک رفاه کارگران در این ماه 3.732 فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 12,000 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه بالغ بر 12,000 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ حدود 42,000 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

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