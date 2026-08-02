مدیرعامل بیمه ملت در این نشست بر تداوم مسیر رشد شرکت، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، تقویت هم‌افزایی میان واحدهای مختلف و حرکت منسجم در مسیر تحقق برنامه‌های شرکت تأکید کرد.

فرهادی‌پور همچنین افزایش بهره‌وری، استفاده بهینه از ظرفیت‌های تخصصی، تقویت همکاری میان بخش‌های مختلف و بهره‌گیری از توان کارشناسی و سرمایه انسانی را از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت در مسیر تحقق اهداف و تداوم روند رشد برشمرد.

وی همچنین بر نقش مؤثر شعب و شبکه فروش در پیشبرد برنامه‌های شرکت، استفاده از ظرفیت‌های موجود در سراسر کشور و اجرای منسجم برنامه‌های عملیاتی تأکید کرد.

گفتنی است در این نشست، عملکرد حوزه‌های مختلف شرکت بررسی و درباره اقدامات پیش‌رو و موضوعات مرتبط با فعالیت‌های بیمه ملت، تبادل نظر و هم‌اندیشی صورت گرفت.