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تأکید بر تداوم مسیر رشد و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها در نشست شورای معاونان و مدیران بیمه ملت

تأکید بر تداوم مسیر رشد و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها در نشست شورای معاونان و مدیران بیمه ملت
کد خبر : 1821458
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نشست شورای معاونان و مدیران بیمه ملت با هدف بررسی برنامه‌ها، اولویت‌های اجرایی و هماهنگی بیشتر در مسیر تحقق اهداف شرکت برگزار شد.

 این نشست با حضور محمدرضا فرهادی‌پور، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره، محمدتقی چراغی، عضو هیأت‌مدیره، معاونان و مدیران شرکت برگزار شد و طی آن، برنامه‌های پیش‌رو، گزارش عملکرد حوزه‌های مختلف و راهکارهای افزایش هماهنگی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل بیمه ملت در این نشست بر تداوم مسیر رشد شرکت، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، تقویت هم‌افزایی میان واحدهای مختلف و حرکت منسجم در مسیر تحقق برنامه‌های شرکت تأکید کرد.

فرهادی‌پور همچنین افزایش بهره‌وری، استفاده بهینه از ظرفیت‌های تخصصی، تقویت همکاری میان بخش‌های مختلف و بهره‌گیری از توان کارشناسی و سرمایه انسانی را از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت در مسیر تحقق اهداف و تداوم روند رشد برشمرد.

وی همچنین بر نقش مؤثر شعب و شبکه فروش در پیشبرد برنامه‌های شرکت، استفاده از ظرفیت‌های موجود در سراسر کشور و اجرای منسجم برنامه‌های عملیاتی تأکید کرد.

گفتنی است در این نشست، عملکرد حوزه‌های مختلف شرکت بررسی و درباره اقدامات پیش‌رو و موضوعات مرتبط با فعالیت‌های بیمه ملت، تبادل نظر و هم‌اندیشی صورت گرفت.

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