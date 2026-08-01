درجشنواره ملی مهارت و با مشارکت بانک تجارت و ایرانکیش؛
«کیف پول مهارت» و «کاراکارت» رونمایی شد؛ مسیر اعتباری از آموزش تا اشتغال برای مهارتآموختگان
همزمان با جشنواره ملی مهارت و با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از طرحهای «کیف پول مهارت» و «کاراکارت» در چارچوب طرح ملی «مهارت تا اشتغال» رونمایی شد؛ دو ابزار مالی که با هدف تسهیل دسترسی به آموزشهای تخصصی و تأمین اعتباری تجهیزات اشتغال، مسیر عملیاتی «یادگیری تا بازار کار» را تکمیل میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این مراسم با حضور هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت، حمزه آقابابایی مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایرانکیش و غلامحسین محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور برگزار شد.
این پلتفرم در قالب همکاری سهجانبه سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، شرکت کارت اعتباری ایرانکیش و بانک تجارت طراحی و اجرایی شده و متقاضیان میتوانند از طریق اپلیکیشن پاتلایف و با بهرهگیری از خدمات پرداخت اعتباری بانک تجارت، از این دو ابزار مالی استفاده کنند.
«کیف پول مهارت»؛ اعتبار برای آموزشهای تخصصی و توانمندسازی
بر اساس سازوکار پیشبینیشده، سقف اعتبار «کیف پول مهارت» ۳۰ میلیون تومان تعیین شده است تا هزینه دورههای آموزشی، مهارتی و توانمندسازی متقاضیان را پوشش دهد. هدف از این بخش، کاهش موانع مالی پیشروی مهارتآموزان و کمک به دسترسی عادلانهتر به آموزشهای کاربردی و تخصصی است.
«کاراکارت»؛ تأمین اعتباری تجهیزات راهاندازی کسبوکار
همچنین سقف اعتبار «کاراکارت» ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است تا متقاضیان پس از گذراندن دورههای آموزشی و دریافت گواهی یا مدرک مهارتی، بتوانند تجهیزات و ملزومات مورد نیاز برای اشتغال و آغاز فعالیت حرفهای خود را بهصورت اعتباری تأمین کنند. این ابزار مالی با رویکرد حمایت از کارآفرینی و تسهیل ورود مهارتآموختگان به بازار کار طراحی شده است.
خرید اقساطی از مسیر دیجیتال؛ تکمیل زنجیره «آموزش تا اشتغال»
طبق فرآیند تعریفشده، متقاضیان واجد شرایط پس از تکمیل آموزش، میتوانند تجهیزات اشتغال خود را از طریق فروشگاهساز پاتلایف تهیه کرده و هزینه آن را بهصورت اقساطی و بدون نیاز به پرداخت نقدی پرداخت کنند؛ سازوکاری که عملاً زنجیره «آموزش، توانمندسازی و ورود به بازار کار» را تکمیل میکند و بستر مؤثری برای حمایت مالی از مهارتآموختگان فراهم میآورد.
گام نوین در توسعه خدمات مالی هوشمند و تقویت زیستبوم مهارت
این همکاری سهجانبه، گامی مؤثر در توسعه خدمات مالی هوشمند، تقویت زیستبوم مهارت و اشتغال، تسهیل دسترسی به آموزشهای کاربردی و ایجاد بسترهای نوین برای توانمندسازی نیروی انسانی کشور به شمار میآید و میتواند نقش مهمی در پیوند میان مهارتآموزی، اشتغالپذیری و توسعه کسبوکارهای خرد و متوسط ایفاء کند.