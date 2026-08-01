دکتر جمالی رییس هیات سرپرستی مؤسسه اعتباری ملل:
ملل را کارکنانش احیا کردند؛ هدف ما تبدیل شدن به بانک اول خصوصی کشور است
نشست رؤسای مناطق و حوزههای سراسر کشور با حضور دکتر جمالی، رییس هیات سرپرستی مؤسسه اعتباری ملل، دکتر ملکی، معاونت امور شعب و جمعی از مدیران ستادی برگزار شد؛ نشستی که در آن، مسیر تحول ملل، نقش تعیینکننده کارکنان در احیای مؤسسه و برنامههای پیشرو برای ورود به مرحلهای تازه از رقابت در نظام بانکی تشریح شد.دکتر جمالی در این نشست با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان مؤسسه اظهار داشت: احیا کردن ملل، یک اقدام جمعی است و باور من از ابتدا این بود که احیای ملل از شعب آغاز خواهد شد؛ زیرا شعب و کارکنان صف، موتور حرکت مؤسسه هستند و اگر به خودباوری برسند، ملل به جایگاهی خواهد رسید که شایسته خانواده بزرگ آن است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل، وی با اشاره به عملکرد شعب افزود: خوشبختانه این باور امروز شکل گرفته و روند عملکرد شعب به گونهای بوده که مورد تحسین شبکه بانکی قرار گرفته است. این موفقیت نتیجه تلاش همکارانی است که در شرایط دشوار، مسئولانه ایستادند و با عملکرد خود نشان دادند که ظرفیتهای بزرگی در مجموعه ملل وجود دارد.
رییس هیات سرپرستی مؤسسه اعتباری ملل با تأکید بر اینکه هدفگذاری مجموعه، قرار گرفتن در جایگاه بانک اول خصوصی کشور است، گفت: رسیدن به این هدف نیازمند یک خواست جمعی است؛ اینکه تکتک همکاران در هر جایگاه سازمانی، این باور را داشته باشند که ملل میتواند به جایگاهی بزرگتر دست پیدا کند.
دکتر جمالی با یادآوری شرایط دشوار گذشته اظهار داشت: زمانی بسیاری معتقد بودند ملل باید منحل شود، اما امروز تلاش شما باعث شده این نگاه تغییر کند و این باور شکل بگیرد که ملل نهتنها باید احیا شود، بلکه میتواند یکی از راهکارهای مؤثر اقتصاد کشور باشد.
ایشان افزود: این اعتماد با حرف ایجاد نشده است؛ نتیجه عملکرد، آمار و زحمات شماست. امروز نهادهای مختلف، ظرفیتهای همکاری با ملل را بررسی میکنند و این تغییر نگاه، حاصل اثبات توانمندیهای خانواده بزرگ ملل در عمل است.
رییس هیات سرپرستی مؤسسه اعتباری ملل با اشاره به اصلاحات انجامشده در مجموعه گفت: با همت کارکنان، ناترازی نقدینگی، مشکلات ساختار تسهیلات و بخش مهمی از چالشهای گذشته برطرف شده و امروز ملل از مرحله احیا عبور کرده و در مسیر جهش قرار گرفته است.
وی با تأکید بر نقش نیروی انسانی در آینده مؤسسه تصریح کرد: ملل امروز با ناترازی نیروی انسانی مواجه نیست؛ سرمایه اصلی ما همین کارکنانی هستند که سالها در کنار مؤسسه ماندهاند، فراز و نشیبها را دیدهاند و برای رشد آن تلاش کردهاند.
انتظار ما این است که با آموزش، یادگیری مستمر و شناسایی استعدادها، این سرمایه ارزشمند بیش از پیش تقویت شود.دکتر جمالی سلامت سازمانی را یکی از پیامهای مهم ملل به جامعه دانست و گفت: باید نشان دهیم بدنه ملل، بدنهای سالم، مسئولیتپذیر و حساس نسبت به اعتماد مردم است و همه همکاران باید در این مسیر مراقبت و دقت لازم را داشته باشند.
ایشان همچنین فناوری اطلاعات را یکی از نقاط قوت جدید مؤسسه برشمرد و افزود: امروز ملل در حوزه فناوری به توانمندیهایی رسیده که مورد توجه مجموعههای مختلف قرار گرفته است و این دستاورد، حاصل تلاش تیم فناوری و همه همکارانی است که در مسیر تحول دیجیتال حرکت کردهاند.
رییس هیات سرپرستی مؤسسه اعتباری ملل در پایان با اشاره به ضرورت مشارکت کارکنان در فروش داراییهای مازاد و تکمیل اصلاح ساختار سرمایه خاطرنشان کرد: امروز هر موفقیت ملل نتیجه همدلی خانواده بزرگ این مؤسسه است. اگر همه با همین روحیه حرکت کنیم، رسیدن به جایگاهی در تراز بانکهای برتر کشور و تحقق هدف بانک اول خصوصی کشور، دور از دسترس نخواهد بود.