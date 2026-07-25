به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، در این جلسه که روز چهارشنبه 31 تیر ماه با حضور دکتر سنگسری، مشاور وزیر و رئیس این مرکز برگزار شد، ضمن بررسی راهکارهای تقویت تعاملات فی‌مابین، بر ضرورت استقرار نظام پاسخگویی و احترام به حقوق شهروندی در تعامل اثربخش با مشتریان و تکیه بر سلامت نظام اداری تاکید شد.

مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سخنانی در این نشست گفت: نظام اداری سالم، ستون اصلی کارآمدی هر مؤسسه مالی است و صیانت از حقوق شهروندی، نه یک شعار، بلکه خط‌مشی عملیاتی محسوب می‌شود.

وی افزود: شنیدن دغدغه‌ها، درد دل‌ها، گلایه‌ها و انتقادات مشتریان نه‌تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقا و تعالی سازمانی است.

دکتر سنگسری خاطرنشان کرد: مشتریانی که صدایشان شنیده شود، به سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شوند و اعتماد عمومی را به نظام حاکم بر جامعه افزایش می‌دهند.

مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه گوش‌دادن مؤثر، اولین گام در مسیر تعالی خدمت است تصریح کرد: در گام‌های بعدی باید نسبت به شناسایی نقاط نارضایتی (مسأله‌یابی) و حل مسئله اقدام شود و درنهایت اقدامات انجام‌شده (بازخورد و اصلاح) مورد ارزیابی قرار گیرند تا از این طریق کیفیت خدمات و اعتماد عمومی به این خدمات افزایش یابد.

لازم به ذکر است، در ادامه این نشست حاضران، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و تجربیات خود را در خصوص چالش‌های موجود و راهکارهای ارتقای فرآیندهای نظارتی و اجرایی مطرح کردند.

در پایان این نشست، بر تداوم برگزاری جلسات هم‌اندیشی، تقویت ارتباطات مستمر، استفاده از ظرفیت‌های تخصصی دو مجموعه و پیگیری مصوبات با هدف افزایش اثربخشی فعالیت‌ها و ارتقای سطح خدمات تأکید شد.