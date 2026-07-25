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رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون تاکید کرد:

نظام اداری سالم، ستون اصلی کارآمدی هر مؤسسه مالی است

نظام اداری سالم، ستون اصلی کارآمدی هر مؤسسه مالی است
کد خبر : 1818382
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نشست هم‌اندیشی مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران امور نواحی و مناطق استان تهران بانک رفاه کارگران برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این جلسه که روز چهارشنبه 31 تیر ماه با حضور دکتر سنگسری، مشاور وزیر و رئیس این مرکز برگزار شد، ضمن بررسی راهکارهای تقویت تعاملات فی‌مابین، بر ضرورت استقرار نظام پاسخگویی و احترام به حقوق شهروندی در تعامل اثربخش با مشتریان و تکیه بر سلامت نظام اداری تاکید شد.

نظام اداری سالم، ستون اصلی کارآمدی هر مؤسسه مالی است

مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سخنانی در این نشست گفت: نظام اداری سالم، ستون اصلی کارآمدی هر مؤسسه مالی است و صیانت از حقوق شهروندی، نه یک شعار، بلکه خط‌مشی عملیاتی محسوب می‌شود. 

وی افزود: شنیدن دغدغه‌ها، درد دل‌ها، گلایه‌ها و انتقادات مشتریان نه‌تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقا و تعالی سازمانی است. 

نظام اداری سالم، ستون اصلی کارآمدی هر مؤسسه مالی است

دکتر سنگسری خاطرنشان کرد: مشتریانی که صدایشان شنیده شود، به سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شوند و اعتماد عمومی را به نظام حاکم بر جامعه افزایش می‌دهند.

مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه  گوش‌دادن مؤثر، اولین گام در مسیر تعالی خدمت است تصریح کرد: در گام‌های بعدی باید نسبت به شناسایی نقاط نارضایتی (مسأله‌یابی) و حل مسئله اقدام شود و درنهایت اقدامات انجام‌شده (بازخورد و اصلاح) مورد ارزیابی قرار گیرند تا از این طریق کیفیت خدمات و اعتماد عمومی به این خدمات افزایش یابد.

نظام اداری سالم، ستون اصلی کارآمدی هر مؤسسه مالی است

لازم به ذکر است، در ادامه این نشست حاضران، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و تجربیات خود را در خصوص چالش‌های موجود و راهکارهای ارتقای فرآیندهای نظارتی و اجرایی مطرح کردند.

در پایان این نشست، بر تداوم برگزاری جلسات هم‌اندیشی، تقویت ارتباطات مستمر، استفاده از ظرفیت‌های تخصصی دو مجموعه و پیگیری مصوبات با هدف افزایش اثربخشی فعالیت‌ها و ارتقای سطح خدمات تأکید شد. 

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