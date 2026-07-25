مشارکت اثربخش بانک رفاه کارگران در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم پیادهروی اربعین
بانک رفاه کارگران با هدف مشارکت اثربخش در برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم پیادهروی اربعین و تسهیل در استفاده هموطنان و زائران ارجمند از پارکینگهای شهرستان مهران، تمامی این پارکینگها را به پوزهای اندرویدی و خودخوان پلاک خودرو تجهیز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این پوزها که از سوی شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس از شرکتهای زیرمجموعه این بانک طراحی و ارائه شدهاند با استفاده از نرمافزار مشخصی، به صورت مکانیزه پلاک ماشینهای مستقر در این پارکینگها و ورود و خروج آنها را ثبت و هزینه مربوطه را محاسبه میکنند.
این پوزهای اندرویدی با همکاری یک شرکت دانشبنیان طراحی و از امکانات ویژهای برخوردار هستند و امکان استفاده سریع و آسان از این پارکینگها را فراهم میکنند.
جانمایی این پوزها در پارکینگهای سایر شهرهای مرزی دارای پایانه مسافری، از برنامههای توسعهای بانک رفاه کارگران در این بخش است.
بانک رفاه کارگران با هدف مشارکت اثربخش در برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم پیادهروی اربعین و تسهیل در استفاده هموطنان و زائران ارجمند از پارکینگهای شهرستان مهران، تمامی این پارکینگها را به پوزهای اندرویدی و خودخوان پلاک خودرو تجهیز کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این پوزها که از سوی شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس از شرکتهای زیرمجموعه این بانک طراحی و ارائه شدهاند با استفاده از نرمافزار مشخصی، به صورت مکانیزه پلاک ماشینهای مستقر در این پارکینگها و ورود و خروج آنها را ثبت و هزینه مربوطه را محاسبه میکنند.
این پوزهای اندرویدی با همکاری یک شرکت دانشبنیان طراحی و از امکانات ویژهای برخوردار هستند و امکان استفاده سریع و آسان از این پارکینگها را فراهم میکنند.
جانمایی این پوزها در پارکینگهای سایر شهرهای مرزی دارای پایانه مسافری، از برنامههای توسعهای بانک رفاه کارگران در این بخش است.