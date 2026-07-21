خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری مجمع عمومی بیمه ملت؛ صورت‌های مالی به تصویب سهامداران رسید

برگزاری مجمع عمومی بیمه ملت؛ صورت‌های مالی به تصویب سهامداران رسید
کد خبر : 1816656
لینک کوتاه کپی شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، با حضور سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در محل هتل هما برگزار شد.

در این مجمع، محمدرضا فرهادی‌پور، مدیرعامل شرکت بیمه ملت، گزارشی از عملکرد هیئت‌مدیره و مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ ارائه کرد و به تشریح رویکردها و برنامه‌های شرکت در حوزه‌های مختلف پرداخت.

پس از این ارائه گزارش و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، دستورهای جلسه مورد بررسی سهامداران قرار گرفت و درباره هر یک از موارد مطرح‌شده تصمیم‌گیری شد.

در پایان، صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به تصویب سهامداران رسید. همچنین سایر موارد مندرج در دستور جلسه، مورد بررسی قرار گرفت و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل