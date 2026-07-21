برگزاری مجمع عمومی بیمه ملت؛ صورتهای مالی به تصویب سهامداران رسید
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، با حضور سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در محل هتل هما برگزار شد.
در این مجمع، محمدرضا فرهادیپور، مدیرعامل شرکت بیمه ملت، گزارشی از عملکرد هیئتمدیره و مهمترین اقدامات و دستاوردهای شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ ارائه کرد و به تشریح رویکردها و برنامههای شرکت در حوزههای مختلف پرداخت.
پس از این ارائه گزارش و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، دستورهای جلسه مورد بررسی سهامداران قرار گرفت و درباره هر یک از موارد مطرحشده تصمیمگیری شد.
در پایان، صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به تصویب سهامداران رسید. همچنین سایر موارد مندرج در دستور جلسه، مورد بررسی قرار گرفت و درباره آنها تصمیمگیری شد.