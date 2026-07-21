گام بلند بیمه دی در مسیر هوشمندسازی ؛
ارتقای شعبه هوشمند به مرکز/ انتصابات جدید در هلدینگ فناوری بیمه دی و ترسیم نقشه راه « هوشمندسازی بیمه دی»
در نشستی مدیرعامل بیمه دی در راستای برنامه های کلان در حوزه هوشمندسازی شرکت از ارتقای شعبه هوشمند به مرکز خبر داد و به تشریح پروژه های هوشمندسازی شرکت در حوزه های مختلف ارزیابی خسارت ، مدیریت ریسک و ... پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی ، در نشستی که با حضور اعضای هیئت عامل ، مدیران شرکت های ستادی و تابعه برگزار شد ، مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره جدید شرکت توسعه انفورماتیک دی (تاد) معرفی شد .
در ابتدای این نشست، صادق کیان معاون فناوری اطلاعات و هوشمند سازی شرکت ، آخرین اقدامات انجامشده، برنامههای در دست اجرا و مسیر پیشروی حوزه فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال شرکت را تشریح کرد.
وی درادامه گزارشی از اقدامات انجامشده، پروژههای جاری و برنامههای آتی این معاونت و مجموعههای تابعه را ارائه کرد.
در ادامه، نعمتی، رئیس اسبق مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت تاد و میرزازاده، رئیس سابق مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، به عنوان رئیس هیأتمدیره این شرکت معرفی و از خدمات پیردل، مدیرعامل پییشین این شرکت قدردانی شد.
تاد، فراتر از یک شرکت نرمافزاری
هادی عبداللهی، مدیرعامل بیمه دی در این نشست با تشریح مأموریت شرکت توسعه انفورماتیک دی (تاد) اظهار داشت:«انتظار ما از تاد این است که فراتر از یک شرکت نرمافزاری عمل کند و به یک ارائهدهنده راهکارهای دیجیتال در صنعت بیمه تبدیل شود؛ مجموعهای که هم پاسخگوی نیازهای فناورانه بیمه دی باشد و هم در مقیاس وسیعتر، توان ارائه خدمات و راهکار به صنعت بیمه را داشته باشد.»
وی ادامه داد:«توسعه هستههای هوشمند بیمهگری، استقرار سامانههای کشف تقلب و تخلف، طراحی و پیادهسازی مدلهای نوین شامل Embedded Insurance و سایر راهکارهای فناورانه، از جمله محورهایی است که در این مسیر دنبال خواهد شد.»
مرکز بیمه هوشمند؛ بازوی توسعه بازار دیجیتال
عبدالهی همچنین با اشاره به نقش مرکز بیمه هوشمند گفت:«بیمه دی در راستای تسهیل خدمات، توسعه فرایندهای دیجیتال و گسترش بازارهای جدید، مرکز بیمه هوشمند را به عنوان بازوی اجرایی، توسعهگر و تصمیم گیر این حوزه ایجاد کرده است. این مرکز با تمرکز بر توسعه کانالهای فروش دیجیتال، همکاری با کسبوکارهای آنلاین و طراحی مدلهای جدید ارائه خدمات بیمهای به اکو سیستم دیجیتال کشور، نقش مهمی در توسعه بازار دیجیتال و خدمات دیجیتال شرکت ایفا خواهد کرد.»
مدیرعامل بیمه دی با تأکید بر اینکه تحول دیجیتال دیگر یک انتخاب اختیاری نیست، خاطرنشان کرد:«امروز استفاده مؤثر از فناوری، یک ضرورت برای حفظ رقابتپذیری، ارتقای تجربه مشتری و افزایش بهرهوری در صنعت بیمه است و بیمه دی با جدیت این مسیر را دنبال میکند.»
وی ضمن تقدیر از تلاشهای همکاران معاونت فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه ابراز امیدواری کرد که با ترکیب تجربه مدیران جدید شرکت تاد و انگیزه بدنه تخصصی مجموعه، بیمه دی جایگاه خود را به عنوان رهبر نوآوری و دیجیتالیسازی در صنعت بیمه کشور تثبیت کند.