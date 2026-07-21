ثبت نام خودروی وارداتی در بانک ایران زمین آغاز شد

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ متقاضیان گرامی می توانند از روز چهارشنبه 31 تیر تا یکشنبه 4 مرداد 1405 از طریق همراه بانک ایران زمین، فرازبانک، سایت بانک ایران زمین و یا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده و مبلغ 500 میلیون تومان را در حساب خود مسدود کنند.