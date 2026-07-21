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ثبت نام خودروی وارداتی در بانک ایران زمین آغاز شد

ثبت نام خودروی وارداتی در بانک ایران زمین آغاز شد
کد خبر : 1816441
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امکان معرفی حساب وکالتی برای ثبت نام خودرو وارداتی در بانک ایران زمین آغاز شد.

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ متقاضیان گرامی می توانند از روز چهارشنبه 31 تیر تا یکشنبه 4 مرداد 1405 از طریق همراه بانک ایران زمین، فرازبانک، سایت بانک ایران زمین و یا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده و مبلغ 500 میلیون تومان را در حساب خود مسدود کنند.

️مشتریان گرامی جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره 24809-021 مرکز ارتباط با مشتریان بانک تماس حاصل کنند.

️همچنین می توانید برای فعال سازی خدمت حساب وکالتی از طریق این لینک اقدام کنید.

️روش ثبت نام از طریق سامانه

انتهای پیام/
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